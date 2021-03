Alfredo Cornejo: “El gobierno de Alberto Fernández es la continuidad de los fracasos de Cristina Kirchner”

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, confirmó sus intenciones de ser candidato a presidente. (Gustavo Gavotti)

El titular del radicalismo, el diputado nacional Alfredo Cornejo, aseguró que “el gobierno de Alberto Fernández es la continuidad de los fracasos de Cristina Kirchner”, defendió a la Corte Suprema de los ataques y cuestionamientos del oficialismo, consideró que el ex presidente Mauricio Macri “no aspira” a presentarse por un nuevo mandato en 2023 y ratificó su proyecto presidencial.

Además, en una entrevista con Infobae, el ex gobernador de Mendoza responsabilizó a la actual Vicepresidenta por la no aprobación del pliego del juez federal Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación, calificó al futuro ministro de Justicia, Martín Soria, como “el soldado del plan de impunidad de Cristina” y cuestionó la política sanitaria oficial ante la falta de vacunas contra el COVID-19.

¿Qué análisis hace de la actualidad del gobierno de Alberto Fernández, en un momento en que está sin vacunas frente a la pandemia y con una economía complicada?

Este es un gobierno que está lleno de fracasos . En estrategia sanitaria es evidente que fracasó. La única salida frente a la pandemia es que estemos vacunados el 75 y 80 por ciento de la población de riesgo para el otoño-invierno y eso no se va a lograr por la escasa dotación de vacunas y mala calidad de gestión. El gobierno no consigue la vacuna en tiempo y forma y no va a obtener buenos resultados. Y en lo económico, lo único que va a poder exhibir el gobierno en 2021 es un rebote con respecto al 2020, que es un año que estuvo cerrada la economía. Los datos que tenemos indican que ese crecimiento va a ser insuficiente para recuperar los niveles de 2019. En síntesis: es un gobierno al que es imposible reconocerle un éxito .

¿Qué opina de las últimas medidas anunciadas para frenar la inflación?

Los controles de precios, los precios máximos y ahora querer meterse dentro de las empresas son medidas que ya las intentó aplicar en su momento Axel Kicillof con Cristina Kirchner y no funcionaron. Está comprobado por ellos mismos que con eso no pudieron detener la inflación, ni moderarla , sino que sólo la reprimieron, y un poquito. Ahora se están dando indicadores que muestran -otra vez- la represión de la inflación y esto no augura buenos resultados. El ejemplo más claro es el índice de precios mayoristas, que es más alto que el minorista. Eso ocurre cuando hay represión de la inflación y es un alerta sobre más dificultades que están por venir.

¿Pero por qué considera que, sabiendo que no van a dar el resultado buscado, el gobierno de Alberto Fernández aplica esas medidas igual?

Lo hacen porque este es un gobierno que le importa más el relato, el qué dice la gente del gobierno antes que hacer las cosas que tiene que hacer. El que tenemos delante no es un equipo de estadistas que se ponen por encima de los vaivenes del día a día. Son cortoplacistas y eso los hace empecinarse en profundizar el relato y la narrativa: hacen como sí. Esta política económica ya fracasó con Cristina, en la época de Hernán Lorenzino y de Axel Kicillof, cuando entre 20013 y 2015 se vivieron las peores recesiones, con burbujas de consumo de un par de meses antes de las elecciones.

¿Va a ser candidato a presidente? Sí. Si se dan las condiciones, todos tenemos que participar.

¿Cómo definiría el modelo económico que aplican Alberto Fernández y Martín Guzmán?

Creo que el modelo es el mismo relato. Si bien da la impresión de que el ministro Guzmán quiere tener una orientación más sensata de la economía, con baja del gasto público y de subsidios, la reunión que dicen que tuvo con Cristina -que es evidente que existió- es la que está orientando ahora la política económica . Ya no importan tanto el déficit fiscal, ni las previsiones presupuestarias o la emisión. Se relajaron todas esas variables y es probable que, para hacer más relato, la relación con el mundo empresario sean más agresiva.

Cornejo criticó a Martín Guzmán, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. (Foto REUTERS)

Volviendo a la cuestión sanitaria. ¿Cree que el reemplazo de Ginés González García por Carla Vizzotti va a cambiar algo?

Ginés y Vizzotti tienen rango de ministros y los ministros son fusibles que, al cambiarlos, pueden servir para oxigenar el gobierno. Pero acá lo grave es que, más allá de los nombres, lo que no cambia es la estrategia sanitaria, el modelo de compra de vacunas. Todos los problemas que han tenido persisten. Carla Vizzotti quizá tenga una comunicación más equilibrada y de hecho ha bajado el perfil, pero está reacomodando el equipo y es posible que el Ministerio termine copado por La Cámpora .

Alberto Fernández reconoció por cadena nacional el país no va a tener vacunas en el corto plazo para abastecer al ritmo necesario ¿En qué se equivocó el Presidente y qué puede hacer la oposición ante esta situación?

Lo veníamos advirtiendo desde hace tiempo. El Gobierno no fue eficaz a la hora de cerrar acuerdos con los laboratorios para la compra de vacunas. Prometieron mucho y consiguieron poco. Nuestros vecinos chilenos pudieron comprar y vacunar, mientras que nosotros seguimos esperando. El Estado argentino tiene la potestad de la compra de las dosis, desde la oposición propusimos que las provincias se puedan unir para comprarlas respetando el programa sanitario del Gobierno.

Los proveedores, incluso los laboratorios privados, no se mostraron dispuestos a acordar con este Gobierno…

Por eso, desde el Congreso estamos pidiendo que vengan a la Comisión de Salud para explicar qué política han tenido con la Argentina, porque no comprendemos muy bien la situación. Queremos que vengan y esclarezcan los inconvenientes que pudieron haber tenido con las autoridades. No tenemos por qué sospechar nada, pero sí alertar que las dificultades no sólo van a seguir, sino que se pueden profundizar.

¿Qué cree que está pasando en la relación política entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner?

Es irrelevante pensar si Alberto Fernández se hace el títere o no. Lo concreto es que en la política, en la economía, en los temas de justicia, es una continuidad del gobierno de Cristina, pero principalmente de los fracasos de Cristina . En materia judicial este gobierno retroalimenta los conflictos; en materia económica tiene una intervención poco inteligente en los mercados, aplica una intervención boba que no tiene resultados , con una presión impositiva altísima, con una regresión impositiva tremenda. Son todas políticas que no funcionaron antes y que no lo van a hacer ahora.

Alberto Fernández, Cristina Kirchner y un fuerte gesto en la Asamblea Legislativa

En ese contexto, ¿qué representa y qué va a hacer Martín Soria como nuevo Ministro de Justicia?

En principio no se percibe como alguien con conocimientos de la Justicia. En segundo lugar, por sus opiniones, parece más un peleador. Ante las reformas judiciales que necesitamos aplicar en Argentina para tener más y mejor justicia no necesitan peleadores, sino personas que puedan generar diálogo y consensos. Más allá de eso, es evidente que es un soldado para un plan de impunidad de Cristina y no para una reforma judicial.

¿Y qué va a hacer la oposición ante el proyecto de reforma que impulsa el Gobierno y, sobre todo, con la postulación de Daniel Rafecas como Procurador?

El proyecto que pomposamente se llama reforma judicial es, en realidad, un proyecto que crea cargos para generar vacancias que les permita meter al kirchnerismo gente propia como jueces y fiscales para que así puedan influir en causas que tengan como acusados a funcionarios públicos. Sobre Rafecas, la situación es clara: la que está frenando su nombramiento es Cristina . Nadie puede entender -como hace Alberto Fernández- que la responsabilidad sea de la oposición. Ellos son los que no se preocupan por llegar a los dos tercios, como pasa con todas las leyes y pliegos que manda el gobierno, que tienen un trámite rapidísimo. Es Cristina la que lo está frenando, es una evidencia que ella es la que no lo quiere, sino lo movería.

¿Por qué cree que, desde la Asamblea Legislativa, se generó una embestida tan dura contra la Corte Suprema?

El ataque contra la Corte es una maniobra artera, porque es un ataque sin ningún fundamento. La Corte no ha hecho nada para perjudicar al Gobierno, no hay un solo fallo que pueda señalarse como negativo para la estabilidad del Gobierno. Los que tienen que ver con causas penales, incluso de ex funcionarios o como la ratificación de la condena a Lázaro Báez, son fallos que se venían sustanciado por jueces inferiores y que no tienen nada que ver con la diaria del Gobierno. Lo bueno sería preguntar qué piensa Alberto Fernández de esos fallos, de Lázaro Báez o de Amado Boudou. ¿Cree que son inocentes? Yo lo desafío a Alberto Fernández a que diga si cree que Báez y Boudou son inocentes . Desde el radicalismo, nosotros rechazamos de plano cualquier tipo de interferencia.

¿Cuál es rol que va a tener el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio y qué lugar le asigna a Mauricio Macri?

Creo que Macri no va a ser candidato en este proceso, no ataría la presentación del libro a una candidatura. En el corto plazo se deben definir las alianzas, las candidaturas, pero falta todavía. Para el 2023 sí creo que hay que llegar a una PASO, con diversos candidatos de la UCR, del PRO y de la Coalición Cívica. No creo que Mauricio esté detrás de una candidatura. No creo que él aspire a eso.

Mauricio Macri presentó su libro Primer Tiempo: "Vamos a volver al poder", dijo.

Macri tuvo un discurso fuerte el jueves, ¿se vienen tiempos de una oposición más dura?

No creo que tenga que ver con el discurso del ex presidente. Nosotros tenemos la obligación de marcar las cosas que se están haciendo mal, como la violación a los Derechos Humanos en Formosa, el vacunatorio VIP o los problemas de seguridad. A su vez proponemos alternativas, pero el kirchnerismo es sordo, ciego y mudo a la hora ver lo que pasa en la calle.

Este domingo el radicalismo en la Provincia y en la ciudad de Buenos Aires van a internas, ¿a quién apoya Cornejo?

Yo soy prescindente, pero estoy muy contento de que el radicalismo sea el único partido que vaya a las urnas para dirimir sus internas. Lo más importante y valioso es que la UCR vota, no como en el PJ, que entronizan a Máximo Kirchner de prepo en la provincia de Buenos Aires. El radicalismo hace elecciones en Córdoba, da representación a todos los sectores para el Comité Nacional, y esperamos que en Capital y Provincia haya mucha participación. Admito que hay cosas negativas, como son las peleas públicas.

¿Y cuál es el lugar que va a tener Cornejo en el futuro del radicalismo y de Juntos por el Cambio? ¿Sostiene su candidatura presidencial?

Mi rol va a ser apoyar para que el radicalismo sostenga esta coalición de oposición para dar estabilidad y equilibrio político a la Argentina. Esa es mi prioridad: dar institucionalidad y gobernabilidad. Y después, que lleguemos al 2023 con un programa de gobierno que tenga claro que hay que fomentar el crecimiento y el desarrollo económico. Quiero que el radicalismo sea protagonista y que llegue con un candidato o una candidata para cumplir esa tarea.

No me respondió. ¿Va a ser candidato presidencial?

Más de uno de nosotros está trabajando para eso, pero falta todavía. Vamos cumpliendo con un plan, aunque es prematuro. Pero sí. Si se dan las condiciones, todos tenemos que participar .

