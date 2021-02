La oposición también criticó la intervención con bolsas de cadáveres durante la manifestación de ayer contra el vacunatorio VIP

La idea de las bolsas fue gestada en la agrupación Jóvenes Republicanos (REUTERS/Agustin Marcarian)

La manifestación en contra del escándalo por el vacunatorio VIP empleado desde el Ministerio de Salud de la Nación, durante la gestión de Ginés González García, quedó marcada, en algún punto, por la polémica intervención con bolsas mortuorias que tenían carteles con nombres de personas afines al Gobierno.

Así, después de que el propio presidente Alberto Fernández apelara a las redes sociales para condenar enérgicamente esa presentación escénica desplegada en la puerta de la Casa Rosada, algunos miembros de la oposición también deslizaron sus críticas a la idea que algunos de los manifestantes llevaron a cabo.

Dos que mantuvieron una sintonía similar en sus críticas fueron el diputado Maximiliano Ferraro y el senador Martín Lousteau, quienes condenaron esta modalidad de protesta, pero aprovecharon la intervención en las redes para señalar errores en la gestión del Gobierno nacional.

“Presidente, somos muchos los que repudiamos esa despreciable forma de protesta . También somos muchos los que esperamos que pida perdón por el pésimo manejo de las vacunas. Y somos muchos más los que pedimos que sean públicos los registros de todos los vacunados en el país”, aseguró Lousteau a través de su cuenta de Twitter.

En tanto, el presidente de la Coalición Cívica ARI sentenció: “ Repudio las lamentables y fascistas bolsas mortuorias . Repudio la violencia de matones sindicales para el que piensa diferente. Repudio el uso de lo público para el privilegio. Sin doble vara y doble moral. Somos muchos los argentinos que creemos en la no violencia y la paz”.

Así y todo, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que estuvo presente en la misma marcha, apeló a la polémica por la aparición de las bolsas para lanzar aún críticas más duras al presidente Fernández, a quien acusó de no haber condenado con la misma energía lo ocurrido con las vacunas.

“Primero que el Presidente eche a los funcionarios que provocaron este vacunatorio VIP. El Presidente no tuvo indignación por la vacunación VIP y tiene indignación por algo que a mí no me gustó”, acusó la ex ministra de Seguridad a Radio Mitre.

“Si el Presidente tuviese la autoridad moral de haber criticado fuertemente este tipo de vacunación y mañana (en la apertura de sesiones ordinarias) tiene la oportunidad de pedir perdón a toda la sociedad e ir contra aquellos que violaron la norma y pedirles la renuncia, entonces yo le daría la autoridad al Presidente de criticar una acción”, completó.

Alberto Fernández había criticado con dureza la escena de las bolsas en la noche del sábado. Afirmó: “ La forma de manifestarse en democracia no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos. Esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República. No callemos ante semejante acto de barbarie”.

Las bolsas representaban a presuntos cadáveres de personas que no se habían podido vacunar y en su lugar recibieron la dosis de manera ilegal y privilegiada personalidades afines al Gobierno. La particularidad de esa escenografía era que, a simple vista, el cartel sólo permitía leer el nombre de los “beneficiados”, como Martín Guzmán, Estela De Carlotto, o “El hijo de Moyano” y parecía dar a entender una amenaza de muerte para ellos.

La polémica imagen de bolsas en la puerta de la Casa Rosada

“Fue una movida que organizamos desde Unión Republicana, que surgió en base al escándalo del vacunagate. Nos pareció muy importante remarcar de esta forma cómo el gobierno nacional decidió jugar con la vida de los ciudadanos para poder vacunar a sus militantes y funcionarios más cercanos. Realmente creemos que es momento de desenmascarar a este gobierno y mostrarle a la sociedad quiénes son realmente”, explicó en diálogo con Infobae Ulises Chaparro, presidente de Jóvenes Repúblicanos.

Por su lado, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero también criticó: “”Es peligroso para nuestra democracia que sectores de la oposición insistan en profundizar los discursos de odio. ¿Es odio lo único que tienen para ofrecerle a la sociedad?”.