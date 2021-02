La oposición pidió al Gobierno la lista completa de vacunados en Argentina y que Santiago Cafiero dé explicaciones en el Congreso

Distintos referentes de la oposición cuestionaron a Alberto Fernández y pidieron que difunda la lista completa de los privilegiados que recibieron la primera dosis de la Sputnik V en el Ministerio de Salud por fuera del Plan Estratégico de Vacunación Nacional contra el COVID-19.

Este domingo por la tarde, tras el escándalo del “Vacunatorio VIP” que le costó el puesto al ex ministro de Salud, Ginés González García, el presidente Alberto Fernández se refirió por primera vez a lo sucedido. Lo hizo a través una serie de mensajes que publicó en sus redes sociales, donde sostuvo que lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que, aunque excepcional, no puede avalarse.

“Aun cuando los vacunados estaban en condiciones objetivas (por la edad o las condiciones físicas) de recibirlas, no puedo dejar de observar que sobre esas personas se ha montado un escenario mediático de escarnio público y no quiero avalar con mi silencio semejante proceder. En Argentina más de 700 mil personas han recibido dosis de la vacuna. Más de 400 mil personas ya recibieron las dos dosis y han logrado inmunizarse. Es propósito del Gobierno Nacional hacer que las vacunas adquiridas lleguen en tiempo y forma cuanto antes para suministrarlas a cada habitante de esta Patria. Allí estuvieron, están y estarán puestos todos nuestros esfuerzos”, sostuvo Fernández.

Minutos después de sus declaraciones, sin embargo, Diputados nacionales del radicalismo le exigieron al Gobierno, a través de un comunicado, que “de a conocer la lista completa de vacunados” en la Argentina y presentaron un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para que de explicaciones sobre el llamado “vacunatorio VIP” .

Ambos proyectos llevan también las firmas de los diputados Mario Negri, titular del bloque, Gustavo Menna, Claudia Najul, Miguel Bazze, Karina Banfi, Gabriela Lena, Lidia Ascárate, Luis Pastori, Diego Mestre, Atilio Benedetti, Hugo Romero, Estela Regidor, Jorge Rizzotti y José Luis Riccardo. En esa línea, los legisladores nacionales “solicitan que el jefe de Gabinete informe, entre otras cosas, los motivos por los cuales se vacunó a personas por fuera del orden de prioridades establecidos por el Gobierno”.

El diputado nacional Ricardo Buryaile además de pedir una lista de los "vacunados VIP", presentó un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para que de explicaciones.

“El Gobierno Nacional, a través de su Jefe de Gabinete de Ministros, debería explicarle a todo un país, cómo desde una sede ministerial nacional, operaba una sala -al margen de los establecimientos habilitados para el común de los argentinos y las argentinas- para ser utilizada como dispensario de la vacuna del COVID-19 para los amigos y amigas del poder. Exigimos la presencia del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y solicitamos que traiga por escrito el listado de las personas que han sido inoculadas con la vacuna contra el COVID-19 en todo el ámbito del territorio argentino”, exigió el diputado nacional y ex ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile.

Tras los mensajes de Alberto Fernández, uno de los primeros en alzar la voz fue Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados. “Presidente no se trata de escarnio público. Usted estableció un protocolo de vacunación y se violó. Todos sabemos que faltan vacunas, pero acá sobra inmoralidad pública. Entregue la lista de los que se beneficiaron por ser amigos del poder mientras otros morían por no tener padrinos ”, sostuvo. Luego agregó: “¡No apoyamos lo sucedido con las vacunas! Por eso vamos a interpelar a (Santiago) Cafiero y exigimos la lista de todos los vacunados de privilegio. Antes de este escándalo, exigimos detalles del caótico plan de vacunación. Estamos activos en nuestro lugar de trabajo que es el Congreso”.

El ex Presidente Mauricio Macri salió a aclarar que no se había vacunado contra el coronavirus y que tampoco estaba en sus planes hacerlo. “No lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido”, dijo y se sumó a la indignación popular. “Repudio que el Gobierno, desde el propio Ministerio de Salud, haya facilitado la vacunación VIP para amigos y partidarios. Comparto la indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo”, escribió.

Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados cuestionó a Alberto Fernández.

En la misma línea, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, también increpó al Primer Mandatario. “ Presidente: la pregunta es simple, ¿usted sabía o no sabía lo del vacunatorio peronista VIP en el ministerio de Salud? El senador Taiana dice que para vacunarse consultó con ‘las máximas autoridades nacionales’. ¿Hablaba de usted? El pueblo quiere saber de qué se trata”, escribió. Luego se sumó el ex titular de Medios Públicos durante la gestión de Mauricio Macri, Hernán Lombardi.

“Presidente: no va a conseguir desviar la atención y mucho menos victimizarse usted, su ex ministro y su actual ministra. Que aparezca la lista completa de vacunados VIP y la cadena de responsabilidades. Es muy grave todo como para retórica baja”, apuntó Lombardi. “Que el vacunatorio VIP no esconda la inmoralidad, el cinismo e hipocresía y el deleznable uso partidario que el PJ y La Cámpora ha desplegado a lo largo y ancho del país. Los dirigentes políticos y sindicales debemos dar el ejemplo y terminar, de una buena vez, con los privilegios”, reflexionó Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica y jefe del bloque en Diputados.

“Presidente: la pregunta es simple, ¿usted sabía o no sabía lo del vacunatorio peronista VIP en el Ministerio de Salud? El pueblo quiere saber de qué se trata", increpó el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias.

En medio del mar de críticas, desde el oficialismo apuestan a recuperar terreno en la agenda sanitaria con dos noticias positivas en lo que respecta al operativo de vacunación. La última trascendió durante la tarde del domingo y reveló que el Gobierno cerró el contrato con el laboratorio chino Sinopharm por un millón de dosis. Ese container llegará este jueves. En total son 500.000 vacunas más contra el COVID-19, ya que se deben aplicar dos dosis y, en este caso, ambas tienen el mismo componente. Será el cargamento más grande de dosis que el Gobierno va a traer al país desde el inicio del plan de vacunación.

Además, tal como estaba pactado, esta semana llegará un nuevo conteiner con dosis de la Sputnik V. El último sábado viajó a Rusia la asesora presidencial Cecilia Nicolini, con el fin de avanzar en el diseño de un nuevo cronograma de entregas. En la Casa Rosada esperan que el próximo vuelo proveniente de Moscú llegue con un millón de dosis.

