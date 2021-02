Martín Lousteau les habló “a los que se alejaron defraudados” de Cambiemos: “Que vuelvan”

Martín Lousteau en el acto La Plata por la interna de la UCR

En un mensaje que apuntó a la interna del radicalismo, pero con impacto en el seno de la coalición opositora, el senador Martín Lousteau convocó a “los ciudadanos que se alejaron defraudados de Juntos por el Cambio” y les pidió que “vuelvan”.

Para el legislador opositor, “Argentina está peleando para ponerse de pie pero no hay un rumbo colectivo” y “aquellos que estuvieron sobreviviendo todo este tiempo, precisan un rumbo colectivo. Si el gobierno no cambia, no convoca y no muestra un camino, el país va a seguir trabado como hasta ahora”.

Lousteau habló en un acto que compartió con el intendente de San Isidro, Gustavo Posse y el ex diputado Federico Storani en la ciudad de La Plata, donde estuvieron también la candidata a vicepresidenta de la UCR, Danya Tavela, entre otros. Los dirigentes conformaron el espacio Protagonismo Radical que enfrentará el próximo 21 de marzo al oficialismo de la UCR bonaerense, que encabeza el ex vicegobernador de María Eugenia Vidal, Daniel Salvador.

“Si en la elección que viene todo es igual, el kirchnerismo se vuelva más duro y Juntos por el Cambio es igual a lo que fue antes, mucha gente va a sentir desesperanza”, por eso, dijo, “es necesario mostrar un camino nuevo y más a amplio”.

Lousteau, Danya Tavela, Gustavo Posse, Pablo Domenichini y el presidente de la FUA, Bernardo Weber

“Lo primero que hay que hacer es ampliar hacia adentro, que haya visiones diferentes y que todos puedan hablar”, aseguró Martín Lousteau y agregó “queremos un partido que genere candidatos por todos lados y que una renovación con gente nueva que fluya en cada pueblo”.

Para Lousteau, “lo que hay que mostrar es que hay una alternativa diferente y que para que la Coalición sea más amplia el radicalismo tiene que ser distinto: tiene que mostrar ganas de gestionar y una identidad clara”.

“Queremos un radicalismo con vocación por gestionar, no que esté cómodo en la superestructura, queremos un partido radical que asuma la incomodidad que significa gestionar para cambiar las cosas”, agregó Lousteau y añadió “queremos que los ciudadanos que se alejaron defraudados de Juntos por el Cambio vuelvan y para eso no podemos ofrecer lo mismo”.

“Para que JXC sea distinto, tiene que cambiar el radicalismo”, sostuvo el senador radical. “La lista 14 amalgama viejos movimientos con los nuevos y fortifica Juntos por el Cambio”, agregó Posse.