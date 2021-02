Oscar Parrilli: “Los productores se llenan los bolsillos de plata y se llevan las divisas afuera”

Oscar Parrilli (NA)

Luego de que varios integrantes de la administración de Alberto Fernández aseguraran que el Gobierno analiza subir las retenciones a algunos productos, el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli arremetió contra las organizaciones que nuclean a los productores agropecuarios que se expresaron en contra de esa idea y aseguró que “siempre dicen lo mismo pero se llenan los bolsillos de plata y se llevan las divisas afuera”.

En diálogo con radio Futurock, Parrilli además sostuvo que “el aumento del precio de los alimentos tiene que ver mucho con el aumento de los precios internacionales de los commodities, de los bienes que nosotros exportamos, y ellos pretenden ganar en el mercado interno lo mismo que ganan en el extranjero”.

“Si no hay una política del Gobierno de desacoplar los precios internos de los internacionales, siempre vamos a tener estos problemas”, destacó.

En ese sentido, afirmó que el Gobierno está dispuesto a dialogar con las organizaciones agropecuarias porque “siempre hay que hablar”, aunque advirtió que “eso no significa que uno acepte las condiciones de las patronales agropecuarias, que no se han dado cuenta de que perdieron las elecciones”.

“Si son verdaderamente democráticos, tienen que reconocer que hay otro gobierno, que tiene otras prioridades, otras políticas, y que tienen que someterse a esas políticas, y no es que con amenazas, chantajes o con estas acciones violentas que ellos tienen que se puede construir una Argentina en serio”, consideró Parrilli, que además criticó a la gestión de Mauricio Macri respecto de la industria agropecuaria: “(Dejó) el país endeudado, empobrecido, destruyeron la industria, los salarios de los jubilados y pensionados por el piso, y los únicos que se llenaron de plata fueron ellos”.

En tanto, Parrilli aseguró que las administraciones kirchneristas fueron “criticadas por los que se creen los dueños de la Argentina, pero se podía comer a precio razonable el pan, la leche, el asado, la carne, los alimentos”. “Teníamos una inflación controlada y un poder adquisitivo inédito. En los 12 años de gestión, nuestro gobierno se caracterizó por eso, por tener un gran poder adquisitivo por parte de los salarios”, aseguró.

Por otro lado, el senador del Frente de Todos declaró que tanto las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) como las elecciones generales “deben hacerse” porque “no se puede discutir todos los años qué sistema electoral tienen los argentinos”, pero no objetó la posibilidad de una postergación “de uno o dos meses” con motivo de la pandemia de coronavirus.

“Tiene que haber elecciones, no creo que haya motivos para que no haya elecciones. Lo único que me parece que se puede analizar es el tiempo, postergarlas en función de la pandemia y de resguardar la salud”, dijo en declaraciones a radio online FutuRöck.

Al ser consultado sobre la posibilidad de cancelar las PASO con motivo de la expansión del coronavirus en el país, Parrilli subrayó que es posible “discutir el momento” de convocatoria pero remarcó la importancia de concretar los comicios.

“Estoy de acuerdo con las PASO, la elección general ha sido un mecanismo idóneo que se ha creado y los argentinos tenemos un sistema de votación que ha dado sus frutos, no me parece conveniente que todos los años estemos discutiendo qué sistema vamos a tener”, añadió.

El senador por Neuquén se mostró de acuerdo con unas PASO previas y separadas de las generales y con la posibilidad de discutir “el momento de hacerlas, si el momento de hacerlas es agosto u octubre o si es conveniente postergarlas uno o dos meses”.

Respecto de los costos de la realización de las primarias, un punto que fue esgrimido como argumento por distintos dirigentes para plantear la alternativa de su suspensión en medio de la pandemia, Parrilli declaró que “no” le parece “un argumento razonable”.

“No estoy de acuerdo con eso, la democracia tiene su costo y no es un costo. Lo más importante es conservar la democracia, no me parece un argumento válido”, concluyó.

La entrevista completa:

Seguí leyendo:

El precio de los alimentos, un aumento del gasto o falta de dólares: qué hay detrás de la posible suba de retenciones