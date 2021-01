Coronavirus: “Si continúan aumentando los casos, habrá que tomar una decisión concreta para hacer un corte”, anticipó Fernán Quirós

Fernán Quirós: "Si los casos no bajan, vamos a tener tomar medidas concretas"





El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, planteó que en el supuesto de que los casos de coronavirus continúen en aumento se tomarán medidas concretas para provocar un corte en la progresión . No obstante, pidió priorizar el diálogo con los jóvenes para entender sus necesidades en medio de la pandemia e intentar que ellos comprendan la peligrosidad de algunas de sus conductas.

Sus declaraciones formaron parte del habitual reporte sobre el avance de la enfermedad en la Capital Federal, esta vez horas antes de que el presidente Alberto Fernández y los gobernadores se reúnan para analizar por qué se aceleraron los contagios en las últimas tres semanas.

“ Hay que ir por lo profundo, pero en el mientras tanto están los casos y si la curva sigue en esta dirección, habrá que tomar medidas de corto plazo que sean más pragmáticas para que se pueda detener la contagiosidad ”, aseguró Quirós.

Antes de adoptar una disposición en este sentido, el especialista pidió observar qué sucede en los próximos días para tomar un dimensión real del fenómeno que está transitando el Área Metropolitana. “ Todavía estamos viendo las consecuencias de la interacción social entre Navidad y Año Nuevo y hay un grupo etario que sufre más la pérdida de sociabilización... Tenemos que terminar de confirmar si esa interacción social continúa en estos días y si es así vamos a orientar las medidas para evitar esa interacción para evitar un daño mayor en la economía ”, desarrolló.

De acuerdo a las estadísticas del gobierno porteño, los casos de coronavirus crecieron especialmente en los jóvenes de 20 a 29 años, que si bien suelen transitar la enfermedad con pocas dificultades, se transforman en vectores de contagio para sus entornos sociales.

En vez de cuestionar a los jóvenes por no respetar las medidas de prevención frente al coronavirus, Quirós pidió comprender sus necesidades. “Los jóvenes perciben la enfermedad como de bajo riesgo, pero transitan con mucho dolor las dificultades de sociabilización porque es una edad en donde uno construye su personalidad en el marco del vínculo con otros similares, entonces no es que no quieren entender, sino que se trata de una característica típica del ser humano en su etapa evolutiva”, introdujo.

“Lo más importante es poner dentro de los entornos el diálogo sobre las cuestiones que impactan en la salud física no solo de ellos sino de sus afectos y ese diálogo puede provocar que la sociabilización sea más sana, de una forma más cuidada”, completó.

El integrante del gabinete de Rodríguez Larreta reiteró que hay tres elementos clave que deben respetar los jóvenes en sus relaciones: los encuentros al aire libre, el uso de barbijo y el distanciamiento social. Lo ideal sería cumplir las tres exigencias, planteó. Pero en caso de que haya una que no esté presente, sí o sí deben observarse las otras dos.

“Los jóvenes tienen que hacer un esfuerzo, pero si los casos no bajan en el corto plazo, el Presidente y los gobernadores tomarán una decisión concreta para hacer un corte en la progresión de la curva”, reiteró.

Porcentaje de casos confirmados por grupo etario





Reunión en Olivos

Mientras crece la preocupación por el aumento de casos de coronavirus en todo el país, el presidente Alberto Fernández convocó a los gobernadores a una reunión virtual de emergencia con el fin de analizar nuevas medidas sanitarias para combatir el avance del COVID-19, en especial en lugares de veraneo, plazas y bares. El encuentro se realizará este miércoles, por videoconferencia, a las 11.30.

Después de las marchas, los encuentros de fin de año y las Fiestas, los registros oficiales sanitarios de los últimos días indican que se avecina una nueva etapa de la pandemia. En ese contexto, el Presidente mantuvo conversaciones telefónicas con varios gobernadores para transmitir su inquietud y recibir percepciones desde el interior. Según fuentes oficiales, “todos” mostraron miradas “muy coincidentes” en cuanto a la “preocupación” por la situación. “Ven a la gente muy indisciplinada y agresiva ante el reclamo de las autoridades para que respeten protocolos”, informaron.

En este sentido, en Gobierno evalúan medidas tendientes a restringir las actividades sociales nocturnas, aunque prefieren evitar el concepto de “toque de queda” que utilizaron varios funcionarios desde que empezaron a circular las primeras versiones sobre las nuevas iniciativas contra el coronavirus. En Casa Rosada y en Olivos se habla de que se avecinan “restricciones sanitarias”, “cierre nocturno” y “control diurno de las fuerzas de seguridad”.

