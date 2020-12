Video: un sindicalista amenazó y agredió a un gerente de supermercado en medio de un reclamo por el bono de fin de año

Un testigo filmó el momento en que un sindicalista golpeó a un gerente de un supermercado

Desde ayer, integrantes de la Asociación Empleados de Comercio (AEC) mantienen bloqueado los ingresos a todas las sucursales de la cadena de supermercados La Anónima en la ciudad de Bariloche, en el marco de un reclamo por el pago del bono de fin de año.

Le medida de protesta ya lleva más de 24 horas y en la mañana de este sábado desembocó en un violento episodio, cuando Alberto Arabarco, secretario gremial de la AEC, increpó y golpeó a un gerente zonal de La Anónima en la sucursal ubicada en la avenida Ángel Gallardo al 800.

El hecho quedó registrado en un video que grabó un testigo con su teléfono celular. En las imágenes se observa a Arabarco muy enojado. “Andate a la mierda, no te quiero ver más acá”, le repite una y otra vez al gerente mientras lo echa del lugar. Luego lo amenaza: “Hiciste cagar a los trabajadores, la vas a pagar”.

El representante de la empresa había ido hasta allí, en compañía de una escribana, para notificar a los empleados de que debían volver a sus puestos de trabajo. El hombre se retiró del supermercado sin responder a los insultos del sindicalista. Incluso se mantuvo calmo cuando en un momento Arabarco le arrojó un manotazo al cuerpo, mientras lo perseguía por el sector del estacionamiento.

“El sindicato tiene una historia importante con acciones de reclamo, pero lo que pasó hoy es sumamente grave. Siempre hubo discusiones en el marco de negociaciones pero nunca se llegó a este punto. Es una locura y un caldo de cultivo para que se genere más violencia. La situación es bastante pesada”, dijo a Infobae un empresario de la zona que acotó que “además preocupa mucho que esto pase en una ciudad que viene sumamente castigada por la pandemia y que vive del turismo”.

A nivel nacional, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordaron que los empleados de los supermercados reciban un bono de $13.000 como retribución adicional al margen de la paritaria mercantil.

En Bariloche, la AEC que comanda Arabarco reclama que ese aporte de fin de año sea de $20.000. Durante las negociaciones, desde la empresa se ofreció $17.200. Pero el sindicato rechazó la propuesta y se mantiene inflexible en su pedido inicial. En este contexto, los gremialistas decidieron bloquear el ingreso de clientes, una medida que se mantiene vigente.

“La posición de la empresa es mentirosa: dicen que es un momento difícil, pero siempre siguieron vendiendo, es un rubro que no cerró sus puertas. Solo en Bariloche facturan entre 45 y 50 millones de pesos por día, así que no nos digan que no pueden dar un bono de $20 000 que hace rato lo venimos reclamando”, dijo Arabarco al sitio El Cordillerano.

Por su parte, desde la empresa aclararon que “no se deben sueldos ni se está en falta” y señalaron que el monto del bono que reclama la AEC es “un 150% más alto que el del año anterior”.

