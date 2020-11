Informe exclusivo: ¿cuánto gana cada uno de los gobernadores?

Los sueldos de Rodríguez Saá y Manzur no fueron informados por ellos. Infobae accedió al recibo del mandatario puntano, y el diario La Gaceta publicó el sueldo bruto del tucumano.

¿Cuánto ganan los gobernadores de las 24 provincias argentinas? A pesar del consenso generalizado sobre la necesidad de transparentar el uso de los recursos públicos y la ya extendida digitalización administrativa, ese dato actualizado no está accesible en la web en el 80% de los distritos. Muy pocas provincias en Argentina ponen en práctica una “transparencia activa” amplia, que implica publicar de forma accesible a través de la Web la mayor cantidad de información sobre la gestión y el manejo presupuestario. La mayoría de los distritos tienen portales de “Datos Abiertos” en sus páginas oficiales, pero la información disponible es limitada, cuando no nula.

De las 24 provincias, solo cuatro gobernadores hacen público su sueldo actualizado en la Web. Son Horacio Rodríguez Larreta, de la Ciudad de Buenos Aires; Juan Schiaretti, de Córdoba; Mariano Arcioni, de Chubut; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. A estos cuatros, se suma Sergio Ziliotto, de La Pampa, cuyo salario está publicado en el Boletín Oficial de esa provincia. Así surge de un relevamiento realizado por la Unidad de Datos de Infobae durante las últimas dos semanas.

Ante la ausencia de información en línea o de datos desactualizados para el resto de las 19 provincias, Infobae presentó pedidos de Acceso a la Información y contactó a voceros y funcionarios de cada gobernación, para requerir el sueldo de los mandatarios a octubre pasado. Así obtuvo los salarios de otros 15 mandatarios para este informe especial.

Sin embargo - tal como reveló ayer Infobae - cuatro mandatarios se negaron a hacer público su sueldo a pedido de este medio: Alberto Rodríguez Saá, de San Luis; Gildo Insfrán, de Formosa; Juan Manzur, de Tucumán; y Ricardo Quintela, de La Rioja. Todos son peronistas, alineados hoy con el Frente de Todos.

Pese a esta negativa y la cerrazón informativa que caracteriza a esas provincias, este medio reveló en exclusiva por primera vez cuánto gana el mandatario puntano: Alberto Rodríguez Saá tiene un salario bruto mensual de $359.216. En los 37 años desde el retorno democrático, de los cuales 30 la provincia estuvo gobernada por los hermanos Rodríguez Saá, nunca se supo hasta ahora cuál era el sueldo del principal funcionario del Ejecutivo de San Luis.

Alberto Rodríguez Saá es el que más gana de los mandatarios provinciales. Incluso por encima del salario del presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuyo sueldo es de $354.694.

Otros cinco gobernadores también tienen salarios en bruto por encima de los $300.000: Mariano Arcioni, de Chubut ($346.651), Axel Kicillof, de la Provincia de Buenos Aires ($342.916); Gerardo Morales, de Jujuy ($329.687); Arabela Carreras, de Río Negro ($315.701); y Omar Perotti, de Santa Fe ($314.219).

En el caso de Manzur, este medio consultó a la encargada de prensa de la gobernación, Mariana Lucenti, quien se disculpó por no poder brindar el dato. Pero en abril, el diario La Gaceta publicó que el mandatario tucumano cobra en promedio $287.500 mensuales brutos.

Los que menos perciben son Jorge Capitanich, de Chaco ($130.963); Alicia Kirchner, de Santa Cruz ($129.054); y Oscar Herrera Ahuad, de Misiones ($126.119).

El promedio de los 22 salarios brutos de los gobernadores analizados por Infobae es de $241.476. Como denominador común suelen ser inferiores a los de los miembros de los tribunales superiores de Justicia de las provincias.

En mano, después de los descuentos de aportes jubilatorios, de la obra social y por el impuesto a las Ganancias, en octubre, el que tuvo un sueldo más alto fue el mandatario jujeño ($253.657), y el que menos, el gobernador misionero ($86.670).

A continuación, el sueldo bruto que tienen los 20 mandatarios que accedieron a enviar su recibo de sueldo a Infobae, o por lo menos, informaron el monto que perciben.

Axel Kicillof

El sueldo del gobernador bonaerense no está publicado on line. El gobierno provincial tiene un portal de Datos Abiertos, sin embargo, no incluye los salarios de la administración pública.

No obstante, el mandatario del Frente de Todos accedió a enviar su recibo de sueldo a Infobae. Su salario mensual bruto asciende a $342.916. El ítem más elevado es el de gastos de representación que ascienden a $114.217, seguido por el de antigüedad por $85.729, y el de su título universitario como licenciado en Economía, que le aportan otros $47.627.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof (Frente de Todos).

Después de los descuentos por el aporte jubilatorio al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, a la obra social provincial bonaerense IOMA, y por Ganancias (en octubre pagó $73.164), percibe en mano $205.283.

Horacio Rodríguez Larreta

Los sueldos de funcionarios porteños están en línea y se pueden consultar por año, desde 2012. El salario bruto de Horacio Rodríguez Larreta es $245.811.

Según el recibo que su vocero le envió a este medio, está compuesto por un único ítem de “asignación por cargo”. Después de los descuentos jubilatorios, para la obra social de la Ciudad ($5.953) y su aporte a la prepaga OSDE ($19.285), el sueldo neto del jefe de Gobierno de la Ciudad es de $150.075. Por Ganancias, el mandatario del PRO paga $41.978.

Juan Schiaretti

El portal de Transparencia del gobierno de Córdoba permite consultar los salarios provinciales por año y por cargo. Según la información del sitio, la liquidación bruta de octubre de Juan Schiaretti fue de $151.807.

Desde el área de Prensa, precisaron a Infobae que la retribución es por un sólo concepto. “Ningún funcionario de director general a gobernador cobra antigüedad por su cargo, como así tampoco por el título de grado”. También precisaron que “después de descontar Ganancias, el neto o salario de bolsillo, es de $102.000”.

El gobernador cordobés Juan Schiaretti (Hacemos por Córdoba-PJ).

El 20 de abril pasado Schiaretti anunció que reducirá su salario en un 45% por la pandemia. Esa medida tuvo vigencia durante cuatro meses, tal como detalló el gobernador de Hacemos por Córdoba en su cuenta de Twitter.

“El gobernador pasará a cobrar lo mismo que un director de carrera administrativa, y por lo tanto todos los funcionarios políticos del ejecutivo provincial tendrán rebaja salarial ya que ninguno podrá cobrar más que ese cargo. Cabe señalar que un director de carrera administrativa tiene una retribución aproximada de $102.000 pesos de bolsillo, incluyendo la deducción de Ganancias”, precisó la vocera de Schiaretti.

La medida del mandatario peronista fue prorrogada en agosto por otros tres meses, y alcanza a los salarios de los 270 cargos políticos del gobierno provincial y a los legisladores. “Nadie puede ganar más que el gobernador”, señalaron desde la gobernación cordobesa.

Omar Perotti

En el portal de Datos abiertos de Santa Fe no figuran los sueldos de la administración pública provincial.

Del recibo de sueldo que le envió el vocero de Omar Perotti a Infobae se desprende que su salario bruto es de $314.219. El monto incluye $35.605 por una antigüedad de 30 años y $17.802 por su título de contador. En concepto de gastos de representación percibe $29.671.

Por Ganancias, el mandatario electo el año pasado por el Frente de Unidad Justicialista, pagó en octubre $87.604, en tanto que tuvo un descuento de $44.524 por su futura jubilación. El aporte a la obra social provincial (Instituto Autárquico Provincial de Obra Social) fue de $11.053. También dona mensualmente $6.107 al Partido Justicialista. Con los descuentos, su sueldo neto de bolsillo en octubre fue de $161.850.

Rodolfo Suárez

El portal de Datos Abiertos de Mendoza no tiene información sobre los sueldos de la planta política de la gobernación. Tampoco el sitio web de la Oficina de Ética Pública de la provincia, pese a que Mendoza se promociona por estar al “tope de las provincias más transparentes de Argentina”.

El vocero de Rodolfo Suárez, Pablo Sarale, informó a Infobae que el sueldo bruto del mandatario radical es de $254.906. Del extracto del recibo de sueldo enviado, surge que por Ganancias el gobernador radical en octubre pagó $21.827, por lo que luego de los descuentos jubilatorios y de la obra social, su salario de bolsillo es de $187.342. En mayo, según la respuesta al pedido de Acceso a la Información realizado por Infobae, con el mismo sueldo bruto, su neto de bolsillo había sido $209.401.

El mandatario de Juntos por el Cambio había dispuesto el 2 de enero por decreto un congelamiento de su salario y del de todos los ministros y funcionarios políticos del Ejecutivo de de mayor jerarquía por seis meses. La medida fue prorrogada hasta el 31 de diciembre próximo.

Suárez fue también el primero que anunció en marzo que reduciría un 20% su sueldo por la pandemia, cuando la pandemia recién comenzaba en el país. El dinero estaba destinado a una cuenta bancaria del Banco Nación, en donde el resto de los funcionarios podía seguir el mismo camino de forma voluntaria.

Sergio Uñac

El portal Datos Abiertos de San Juan, como el de la mayoría de las provincias, no contiene información sobre los sueldos públicos de al administración provincial.

Ante la consulta de Infobae, la vocera de la gobernación envió el recibo de haberes de Sergio Uñac. El sueldo bruto del mandatario del Frente de Todos -reelecto el año pasado- es de $269.138. En impuesto a las Ganancias, el gobernador sanjuanino pagó en octubre $50.667, en tanto que por los aportes jubilatorios el descuento fue de $21.827, y el de la obra social fue de $10.765. Su salario neto de bolsillo es de $156.272

Sergio Uñac, gobernador de San Juan (Frente de Todos).

A fines de marzo, Uñac -siguiendo los pasos de su vecino Suárez- anunció también un recorte del 30% para los salarios de los funcionarios políticos para contribuir a la lucha contra la pandemia. Fue el primer oficialista en tener ese gesto. El gesto de Uñac fue copiado por los miembros de la Corte de Justicia, los intendentes de varios municipios y el cuerpo legislativo, que también adhirieron a la medida. El 11 de septiembre pasado, el gobernador sanjuanino anunció un aumento del 8% para todos los trabajadores de la administración pública a partir del 1 de octubre, pero excluyó a la planta política de la provincia.

Mariano Arcioni

En la página de Datos Abiertos del Gobierno de Chubut, figura que el salario del gobernador es de $234.418, aunque no precisa a qué mes corresponde. El sistema de consulta on line se presenta como una herramienta de gobierno abierto, pero para acceder a un salario hay que conocer el DNI de la persona.

Según precisó a Infobae la subsecretaria de Información Pública de la provincia, Vanesa Abril, el sueldo de Arcioni que figura en la página Web oficial es el neto, una vez efectuados los descuentos. “El bruto es $346.651”, afirmó, aunque no envió copia del recibo.

Mariano Arcioni, gobernador de Chubut (Chubut al Frente).

Raúl Jalil

Pese a que el portal oficial de Catamarca tiene un sitio de Gobierno Abierto, no dispone de información sobre sueldos públicos. Sin embargo, desde el Ministerio de Planificación y Modernización de la provincia enviaron a Infobae el recibo de sueldo de Raúl Jalil. Electo en octubre del año pasado por el Frente de Todos, su sueldo bruto es de $184.721.

Jalil paga impuesto a las Ganancias por $20.485, y además tiene un descuento jubilatorio de $9.963, así como el destinado a la Obra Social de los Empleados Públicos a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) de $4.075. Además hace un aporte de “afiliado asistencia solidaria” a la obra social provincial de $3.177 y un aporte mensual al PJ de $3.736. Tras esos descuentos, percibe un sueldo de bolsillo de $138.813.

“Yo creo que un gobernador debe ganar bien por su responsabilidad, y tiene que equipararse a la larga con lo que gana la Justicia en Catamarca y en todo el país. Por eso soy de la idea de que, de a poquito, se vaya mejorando. En general, creo que las remuneraciones en el Estado deben asemejarse al sector privado, aunque no tenga bonos de productividad”, le dijo Jalil a Infobae.

Gerardo Morales

El portal de Gobierno Abierto de Jujuy, solo dispone el detalle de sueldos para 2019. Según figura en el sitio, el sueldo bruto en mayo del año pasado del gobernador era de $167.559. El mismo gobierno tiene un sitio de Datos Abiertos pero, paradójicamente, para ingresar hay que crear una cuenta, registrarse con un usuario y contraseña, y esperar que ese usuario sea “activado”.

Ante el pedido de Infobae, el vocero de Gerardo Morales le envió todos los recibos de sueldos de enero a octubre de este año. El salario bruto del mandatario radical fue en octubre de $329.687. El monto incluye gastos de representación por $30.591 y una bonificación por antigüedad de $74.948, que asciende a 38 años.

Según explicaron desde la gobernación, la Constitución de Jujuy establece que “la retribución del gobernador no podrá ser inferior a las que perciban los titulares de los poderes Legislativo o Judicial”. A partir de esta disposición, “se equipara la retribución bruta del gobernador con el mejor sueldo de los otros dos poderes del Estado. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que la remuneración del gobernador se encuentra grabada por el Impuesto a las Ganancias; en cambio, los jueces están exentos de este gravamen, con lo cual el salario de bolsillo del Gobernador termina siendo inferior”.

Por Ganancias en octubre el mandatario radical pagó $40.827, y su aporte jubilatorio a la ANSES fue en octubre de $20.021. En mano, percibe $253.657.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (UCR-Juntos por el Cambio).

Desde la Gobernación destacaron que en marzo, “Morales aportó voluntariamente el 100% de su sueldo ($214.177) a una cuenta con afectación para afrontar gastos de la lucha contra el COVID-19”. En abril, el mandatario de Juntos por el Cambio dispuso que la remuneración neta de la totalidad de funcionarios y empleados públicos de la Administración Pública Provincial,”no podrá superar la suma de $100.000. “En consecuencia, en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, el sueldo del gobernador fue de $100.000. En octubre la referida disposición quedó sin efecto”.

Gustavo Sáenz

El gobierno de Salta publica los sueldos públicos, pero los últimos datos son de 2019.

Ante el requerimiento de Infobae, desde la Secretaría de Gobierno enviaron una foto del recibo de Gustavo Sáenz. Su sueldo bruto es $284.098. El mandatario electo el año pasado por un frente que incluía al Partido Identidad Salteña, al PRO, el Partido Conservador Popular y el Partido Fe, pagó Ganancias en octubre por $62.636. También tuvo un descuento jubilatorio en sus haberes de $15.812, y otro destinado al Instituto Provincial de Salud de Salta de $7.906. A su vez, el gobernador hace un aporte a su partido Identidad Salteña de $6.001 por mes. Tras estos descuentos, su sueldo de bolsillo es de $190.748.

A fines de septiembre Sáenz firmó una resolución por la cual aplicó quitas de entre 5% y 50% al personal político y funcionarios de la administración provincial, en medio del aumento de los contagios por el COVID-19. El propio mandatario había anunciado que donaría de forma íntegra sus haberes de septiembre para crear un fondo que subsidie a los sectores más afectados.

Gustavo Bordet

El link de Transparencia del portal oficial del gobierno de Entre Ríos contiene información sobre el escalafón general de la administración pública provincial, pero no tiene discriminando cuánto cobra el gobernador.

Según el recibo que le envió la secretaría de Comunicación de Entre Ríos, Maricel Brusco, a Infobae, el sueldo bruto de Gustavo Bordet es de $175.217. De ese monto, $57.706 son gastos de representación.

Por Ganancias, el mandatario peronista pagó en octubre $21.932, aunque el principal descuento es por el “aporte jubilatorio personal” por $35.043. Además tiene un descuento destinado al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos de $5.256 y aporta al Partido Justicialista $6.713 mensuales. Su sueldo de bolsillo es de $105.187, según figura en su último recibo.

El gobernador entrerriano Gustavo Bordet (PJ) (Julieta Ferrario).

A fines de marzo, por la pandemia, Bordet -reelecto el año pasado por Creer Entre Ríos- también dispuso el recorte del 50% de sus sueldo de abril. Aseguró que “en épocas de restricciones, donde mucha gente la está pasando mal, los funcionarios y quienes estamos a cargo de llevar adelante la administración y trabajar justamente en la solución de los problemas, debemos dar el ejemplo y tenemos que tener un auto limitante”. La medida fue coordinada por los tres poderes del Estado entrerriano: ejecutivo, legislativo y judicial para todos los cargos jerárquicos y funcionarios.

Gustavo Valdés

El sitio oficial del gobierno de Corrientes no tiene un portal de Datos Abiertos o de Transparencia.

No obstante, el gobernador Gustavo Valdés le informó a este medio que percibe un salario bruto de $234.261. Si bien no envió copia de su recibo, precisó que de bolsillo percibe $155.567.

Electo en 2017 por la alianza Encuentro por Corrientes + Cambiemos, a finales de marzo, el mandatario dispuso una rebaja del salario de su gabinete, incluido el suyo, por la pandemia. Los fondos estaban destinados a reforzar el sistema de salud pública y seguridad.

“Desde el gobernador, sus ministros, secretarios, subsecretarios y asesores. Ningún funcionario del Poder Ejecutivo Provincial va a cobrar más de $50.000 este mes, y mientras dure la emergencia, para ayudar a enfermeros, médicos, policías, para que logren tener mayores recursos”, anunció el 31 de marzo el mandatario radical en conferencia de prensa. La medida fue dispuesta por cinco meses, de abril a agosto pasado.

Oscar Herrera Ahuad

En el sitio web del gobierno de Misiones tampoco hay información disponible sobre los sueldos públicos de la provincia.

Según el recibo de sueldo que le pasó su vocero a Infobae, Oscar Herrera Ahuad tiene un sueldo bruto de $126.119, que incluyen gastos de representación por $10.564.

Por Ganancias, este médico pediatra que resultó electo el año pasado por el Frente Renovador de la Concordia - aliado del oficialismo a nivel nacional- pagó en octubre $7.993. El descuento por jubilación asciende a $27.746 y por la obra social $6.305. De bolsillo, percibe $86.670.

En enero, Ahuad había anunciado el congelamiento por seis meses de los sueldos de todos los funcionarios políticos, incluidos los de entes descentralizados y empresas con mayoría accionaria estatal.

La medida fue adoptada en sintonía con la Legislatura provincial. En marzo, el mandatario anunció la donación de su sueldo, así como el de la cúpula del Gobierno provincial, para destinarlos a la Emergencia Sanitaria dispuesta para enfrentar el COVID-19. La medida se extendió por dos meses.

Jorge Capitanich

Pese a que el sitio oficial de la provincia de Chaco tiene un portal de Gobierno Abierto, éste no dispone información sobre sueldos públicos.

A pedido de Infobae, desde el área de Prensa enviaron el recibo del gobernador, electo por el Frente Chaqueño en diciembre pasado. Jorge Milton Capitanich tiene un sueldo bruto de $130.963, de los cuales $27.614 son gastos de representación, $28.956 corresponden al ítem por antigüedad en la función pública; y $16.452 a su título universitario en Economía y Administración de Empresas.

Sobre ese monto tienen un descuento jubilatorio de $20.953, por Ganancias de $11.950 y por la obra social provincial de $6548. De bolsillo percibe $89.093.

Gerardo Zamora

En Santiago del Estero, donde gobierna el radical K Gerardo Zamora desde el 10 de diciembre de 2017, tampoco hay datos oficiales sobre sueldos públicos en línea.

Sin embargo, ante el requerimiento de Infobae, el jefe de Gabinete de la gobernación, Elías Suárez, envío el recibo de sueldo del mandatario alineado con el Frente de Todos, cuya mujer, Claudia Ledesma Abdala es actualmente presidenta provisional del Senado.

Zamora tiene un sueldo bruto de $205.276, de los cuales $49.300 corresponden a su título universitario, y $45.356 corresponden a su antigüedad en la administración pública. En Santiago del Estero, la norma establece que el gobernador y los diputados no pueden cobrar menos que los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que tienen un sueldo de bolsillo aproximado de entre $150.000 y $180.000.

Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero (Frente Cívico por Santiago).

El mandatario provincial es el principal referente del Frente Cívico por Santiago que gobierna la provincia de Santiago del Estero desde el año 2005. Estuvo a cargo del Ejecutivo provincial desde ese año hasta 2013 y luego senador de la Nación desde 2013 hasta 2017. Va por su tercer mandato. Su mujer gobernó Santiago del Estero entre 2013 y 2017.

De Ganancias Zamora paga $33.483; de aporte jubilatorio, $21.258; y de aporte al Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (IOPSEP), $9.662. Después de estos descuentos, su sueldo neto es de $140.872.

Sergio Ziliotto

El sitio web del gobierno de La Pampa no cuenta con información sobre los salarios públicos de la provincia. La información sobre el sueldo de Sergio Ziliotto se encuentra en la escala salarial publicada en el Boletín Oficial, del 14 de agosto pasado.

Allí se informa que a partir de julio de 2020 el sueldo bruto del salario del gobernador provincial asciende a $141.660. El monto resulta inferior al del un miembro del Superior Tribunal de Justicia ($327.584), al de un juez de cámara ($218.475), e incluso al de un comisario general ($171.223), según surge de ese mismo Boletín Oficial.

El Boletín Oficial de La Pampas donde sale publicado el sueldo del gobernador Ziliotto (Frente Justicialista Pampeano).

Ziliotto - electo el año pasado por el Frente Justicialista Pampeano tras haber sido diputado nacional por su provincia- dispuso a principios de septiembre que los funcionarios de los tres poderes del Estado no tengan más aumentos salariales hasta el 31 de diciembre. “Es necesario seguir adoptando medidas económicas, sociales, y principalmente en el sector salud, como así también en distintos sectores económicos de La Pampa”, justificaba la medida el decreto del mandatario peronista.

Omar Gutiérrez

Ni en el sitio oficial del gobierno de Neuquén, ni en su portal de Datos Abiertos, fue posible encontrar datos sobre salarios públicos en la provincia. Según le informaron a Infobae desde el área de Prensa de Omar Gutiérrez, el sueldo de bolsillo del mandatario del Movimiento Popular Neuquino (MPN) es de $185.109. No enviaron copia del recibo de sueldo.

Ante el requerimiento de este medio para saber con precisión el sueldo bruto, informaron que “de retenciones son 100 mil pesos aproximadamente”. Esto lleva el salario bruto del mandatario a unos $285.000.

Arabela Carreras

Tampoco hay datos de salarios públicos en el portal oficial del gobierno de Río Negro. El secretario de Comunicación de la provincia, Gustavo Glave, informó a Infobae que Arabela Carreras cobra un sueldo bruto $315.701. “No se paga título, antigüedad ni otros conceptos al gobernador y la planta política”, afirmó.

Pese a no brindar copia del recibo, precisó que la mandataria pagó Ganancias en octubre por $72.840. Sumados los descuentos por obra social, seguro de vida y aporte jubilatorio, su sueldo de bolsillo es de $198.317.

Una de las dos mandatarias mujeres del país resultó electa el año pasado por el Frente Juntos Somos Río Negro. Antes había sido ministra de Turismo y diputada provincial. Sucedió a Alberto Wereltineck, de su mismo espacio, después que la Corte Suprema de la Nació lo inhabilitara a postularse para otro mandato.

Alicia Kirchner

Como los sitios de la mayoría de las provincias, el portal de Gobierno Abierto de Santa Cruz no dispone de información sobre sueldos públicos.

Infobae consultó a la secretaria de Estado de Medios e Información Pública, Valeria Di Croce, quien informó que el sueldo bruto de la mandataria kirchnerista es de $129.054.

Si bien no facilitó copia del recibo, afirmó que no incluye ítems como antigüedad o título y que el neto de bolsillo es de $89.703.

Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz (Frente de Todos).

Gustavo Melella

Tierra del Fuego posee un portal de Gestión Transparente donde están los salarios públicos netos desde 2017 a 2020. Ahí figura que el sueldo de bolsillo del gobernador es de $154.704.

Según el recibo que su vocero, Jorge Canals, le envió a Infobae, el salario bruto de Gustavo Melella es de $198.432. El descuento jubilatorio es de $27.780 y de la obra social $5.952. No paga Ganancias por la exención impositiva que rige en la provincia.

“Desde que asumió Melella, el sueldo del gobernador, ministros y secretarios está congelado. El sueldo del gobernador es el más bajo en comparación con los otros poderes del estado, que duplican o triplican el salario del gobernador como el Poder Judicial”, aseguró el vocero del mandatario.

Mañana en Infobae la tercera parte del informe especial sobre los sueldos de los gobernadores.

Cómo se procesó la información

La Unidad de Datos de Infobae relevó los sitios web oficiales de todos los gobiernos provinciales. Además, se buscó información de sueldos públicos en los portales de Transparencia, de Gobierno Abierto y en Boletines Oficiales provinciales. En algunos casos el dato no apareció publicado, en otros los enlaces a las páginas aparecieron rotos o la información no está actualizada.

Sobre el total de 24 provincias, se pidió la información a 19 de ellas. En cinco casos los salarios se encontraban en línea.

Los datos se procesaron en hojas de cálculo. Para visualizar y descargar el detalle, siga este enlace.

Visualizaciones Interactivas: Daniela Czibener

Seguí leyendo:

Los gobernadores de San Luis, Formosa, Tucumán y La Rioja se negaron a informar cuánto ganan por mes