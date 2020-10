Roberto Lavagna le respondió a Cristina Kirchner: “El pueblo argentino merece que construyamos el futuro”

El exministro de Economía, Roberto Lavagna

Roberto Lavagna, ex candidato presidencial, compartió una serie de tuits en los cuales se proclamó a favor del pedido que realizó vicepresidenta Cristina Kirchner con el objetivo de “alcanzar un gran acuerdo con todos los sectores políticos”.

En el marco de un nuevo aniversario de las elecciones en las que Raúl Alfonsín resultó electo en 1983 marcando el regreso de la democracia, el ex ministro de Economía publicó en su cuenta de Twitter: “A 37 años de haber recuperado la democracia y el ejercicio de la soberanía popular, el pueblo argentino merece que construyamos el futuro con diálogos para el consenso. La política bien entendida y generosa con el ciudadano no reconoce mejor forma que el diálogo como factor constructivo de un futuro mejor. Ese ejercicio permite proponer, coincidir o disentir dentro de los márgenes del respeto y teniendo el objetivo del bien común".

“La recuperación de la democracia nos confirmó entre sus enseñanzas el valor del diálogo político, entonces ejercido por la hora del pueblo. Hoy quizá la realidad nos reclama otra hora del pueblo, con la intervención de las fuerzas políticas y otras instituciones de la sociedad ”, completó Lavagna.

El mensaje de Lavagna se da en un contexto de diálogo propuesto por Cristina Kirchner en una carta en la que analizó la actualidad económica y señaló que la “economía bimonetaria” es hoy el problema “más grave” de la Argentina.

Allí expresó: “Hoy, luego del derrumbe macrista y en plena pandemia, y pese a no tener obligaciones de pago en moneda extranjera en lo inmediato gracias a la reestructuración de deuda llevada a cabo por el Gobierno, con superávit comercial y mayor nivel de reservas en el BCRA que cuando terminó mi gestión, continuamos con la restricción externa de esa moneda -o faltan dólares o hay demasiada demanda- a la que se suma una más que evidente extorsión devaluatoria”.

Para la ex mandataria la resolución de este problema es imposible “sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina”.

“A esta altura ya resulta inocultable que, en realidad, el problema nunca fueron las formas. En realidad, lo que no aceptan es que el peronismo volvió al gobierno y que la apuesta política y mediática de un gobierno de empresarios con Mauricio Macri a la cabeza fracasó”, escribió la Vicepresidenta.

La decisión de Lavagna de aceptar iniciar el diálogo propuesto por Cristina Kirchner contrastó con lo que expuso Mauricio Macri, quien hoy le respondió a la Vicepresidenta a través de las redes sociales y puso condiciones para sentarse a dialogar: “Cuestan entender las motivaciones de la carta de la Vicepresidenta dirigida al Presidente y las versiones que sostuvieron que hubo acercamientos con gente de mi entorno. Quiero negar rotundamente esa información y cualquier acercamiento ”.

“Al mismo tiempo, ratifico la voluntad de Juntos por el Cambio y mía de sentarnos con otras fuerzas en una mesa pública de diálogo que siga las siguientes condiciones: la Constitución Nacional sobre la mesa, dar de baja el embate a la Justicia, al procurador, a la Corte y a la propiedad privada”, continuó.

Y completó: “ Siempre vamos a estar dispuestos al diálogo para defender las libertades y el respeto a la ley. Buscamos la construcción de una agenda de desarrollo, que promueva la generación de empleo y de la producción, abiertos al mundo de una manera inteligente”.

Alberto Fernández, por su parte, analizó lo escrito por la expresidente y manifestó: “Leí la carta y me gustó mucho, la sentí como un respaldo. Ella ha sido muy generosa conmigo. La carta no me resultó novedosa, son las cosas que hablo con Cristina. Creo que definitivamente la carta es en apoyo en Gobierno. Dice que vivimos un contexto en parte heredado y en parte puesto por el contexto mundial”.

