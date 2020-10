Agustín Rossi: “Alberto Fernández y Bolsonaro tienen diferencias ideológicas, pero con Brasil compartimos el Mercosur”

(Maximiliano Luna)

El ministro Agustín Rossi hizo su primer desembarco en Brasil en la era actual de Alberto Fernández, en la localidad de Sete Lagoas (Minas Gerais); pero ya había estado en Brasilia como ministro del área en el trienio 2013-2015. En este pueblo del interior mineiro se encontró con su colega Fernando Azevedo e Silva y ambos mantuvieron una animada conversación mientras visitaban la fábrica brasileña de Iveco donde se fabrica el VBTP-MR Guaraní. Se trata de un vehículo blindado anfibio con capacidad para transportar hasta 11 tripulantes. En los planes del ministerio de Defensa figura, precisamente, la adquisición de ese tipo de unidades. Rossi agregó que hay otros proveedores en juego para esa suerte de tanqueta.

“¿El general Azevedo habla español?” preguntó Infobae en una entrevista exclusiva al ministro por la tarde de este lunes. “Bueno, con dificultades” se rió Rossi; “incluso Azevedo se disculpó por su portuñol” . Entonces ¿debieron recurrir al inglés? Repreguntó este medio. “No, por suerte nos arreglamos muy bien”.

El aterrizaje de Rossi estuvo precedido por varios contactos telefónicos con su colega brasileño; y en esos contactos previos “tuvo una gran participación el embajador en Brasilia Daniel Scioli”, según definió el propio ministro. Junto a Rossi viajaron el jefe del Estado Mayor Conjunto general de Brigada Juan Martín Paleo; por el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero, la subsecretaria de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa, Lucia Kersul; y el subsecretario de Investigación Científica y Política Industrial para la Defensa, Mariano De Miguel.

--Usted afirmó que Brasil es un socio estratégico ¿Qué significa esto con relación a los temas militares y de Defensa?

--Nosotros apuntamos a la construcción de un sistema de defensa subregional; por eso, tenemos muy en cuenta los vínculos con los países de la región. De hecho, he establecido contactos sólidos con mis colegas de la región: Mercosur y Chile. Entendemos que nuestra política, que definimos como cooperativa, donde más se debe expresar precisamente es con los países de nuestra área. Con Brasil tenemos una experiencia intensa de asociativismo industrial. Participamos en el KC390, un avión militar de transporte fabricado por Embraer. Es una experiencia que reivindicamos porque nos ha permitido participar de un proyecto de envergadura internacional, con nuestra Fábrica Argentina de Aviones, que nos permitió homologar protocolos internacionales, participamos con 6 componentes que se fabrican en el país. Y queremos seguir trabajando en ese sentido en la medida en que se den las posibilidades.

--En este caso específico ¿qué posibilidades reales le abre a la Argentina?

--Significa mucho para la Fabrica Argentina de Aviones, donde tenemos puestas muchas expectativas y Embraer es una fabricante conocida internacionalmente. Se había previsto incoporar el KC390 para la Fuerza Aérea, pero eso va a depender de los flujos de fondos que pueda tener cada país.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, durante su visita oficial a Brasil

--Bien, pero ¿habría ventajas en los precios por el hecho de participar en la producción tanto del avión como del blindado? Porque también en este último caso, Iveco de Argentina provee los motores.

--Vamos por partes. No hay que hablar de precios tan fríamente. En el caso de que Argentina precise un avión de transporte como el KC390, obviamente que al estar participando de la construcción de esa aeronave sería más propio para adquirirla. En el caso de los blindados “6x6” la situación es la siguiente: el Ejército argentino hace tiempo que requiere usar vehículos militarizados a rueda, de los que tiene apenas unos pocos; que están destinados a la compañía conjunta que tenemos con Chile, la Cruz del Sur. Los que tiene el Ejército son a oruga y están en desuso en el mundo. Pero nuestro análisis incluye otras alternativas, con propuestas ya formalizadas, los Stryker norteamericanos y el 8x8 de China de la empresa Norinco. También estudiamos la posibilidad de comprar el proyecto Guaraní, que es el de Iveco en Brasil y con componentes fabricados por Iveco de Argentina. Los motores y el chasis. Empezamos, en nuestro diálogo, a analizar qué otros componentes se pueden producir en nuestro país. Obviamente, en el marco de estas opciones, nuestra mirada política de cooperación con Brasil genera un condimento más a esta propuesta.

--Por tratarse de una participación de Iveco argentina en ese proyecto ¿Habría más chances de contar con fuentes de financiación para la compra del blindado? ¿O la mejor opción sería el Styker de General Dynamics?

--A ver, nosotros tenemos las tres opciones y no hay ninguna descartada. Con Iveco deberíamos analizar las propuestas y compararlas con el resto; lo que incluye también precio y financiación, capacidades y prestaciones.

--En vista de las restricciones financieras que vive Argentina ¿el gobierno mantendrá la decisión de equipar a las Fuerzas Armadas? ¿Se accionará el Fondef?

--El Fondef se convirtió en Ley y por lo tanto está incluido dentro del presupuesto que será tratado en el Congreso dentro de algunos días. Y esos fondos tienen como destino el reequipamiento de las FF.AA.

--Hay diferencias entre los gobiernos de Alberto Fernández y de Jair Bolsonaro ¿Hubo alguna repercusión en su encuentro con su colega Azevedo e Silva?

–Es evidente que tenemos gobiernos de distinta orientación ideológica. Pero seguimos compartiendo el mismo espacio regional, que es el Mercosur. Brasil continúa como el principal destino de nuestras exportaciones industriales. En ese sentido, el embajador Scioli está haciendo una excelente tarea al conectar todos los ministerios, con todas las chances de llevar adelante las convergencias que nos permitan mejorar la relación. Mire, en el Mercosur nuestros tres socios son de orientación ideológica distintas a la nuestra. Pero me he ocupado de tener un diálogo fluido con todos los ministros de Defensa de la región, incluyo también a Chile que para nosotros es muy importante. Con todos los ministros he tenido diálogos telefónicos, debido a la pandemia. Precisamente, hemos establecido puentes sobre el Covid en el nivel de los secretarios de asuntos internacionales para la defensa y los jefes de los Estados Mayor Conjuntos. Ya está en funcionamiento con Brasil, Uruguay y Paraguay. Quiero remarcar que al no existir un ámbito como fue, en su momento, el Consejo de Defensa Sudamericano, nos vimos obligados a reforzar las relaciones bilaterales, independientemente del signo ideológico. El 8 de noviembre realizaremos con Brasil una conferencia virtual con la segunda línea de los ministerios.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, durante su visita oficial a Brasil

--¿Cómo están las Fuerzas Armadas argentinas en equipamiento si se las compara con los países vecinos?

--Mire, las FFAA cumplieron un rol muy significativo durante la pandemia. Eso le ha dado una valorización y confianza del conjunto de la sociedad argentina. Vengo insistiendo hace tiempo que es preciso reequipar a nuestras fuerzas armadas. Para eso se creó, justamente, el Fondef. Hay que llevar adelante una tarea escalonada, de acuerdo con las prioridades: la primera es reutilizar y poner en funcionamiento todo lo que tenemos. La segunda es ver qué se produce en Argentina y la tercera es que, aquello que no podamos fabricar localmente, se adquiera mediante transferencia de tecnología.