La oposición desconfía de la convocatoria a un acuerdo de todos los sectores que realizó Cristina Kirchner

La vicepresidente Cristina Kirchner publicó hoy por la tarde una carta en la que hizo un análisis de la realidad económica del país y aseguró que la “economía bimonetaria” es hoy el problema “más grave” de la Argentina. Además, sostuvo que no es un inconveniente con sello ideológico. “No es de izquierda ni de derecha. Ni siquiera del centro. Y no hay prueba más objetiva de esto que la alternancia de modelos políticos y económicos opuestos”, explicó, en referencia a la alternancia en el poder entre el peronismo y Juntos por el Cambio.

“La Argentina es ese extraño lugar en donde mueren todas las teorías. Por eso, el problema de la economía bimonetaria que es, sin dudas, el más grave que tiene nuestro país, es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla", escribió en el texto que hizo viral en sus redes sociales.

La oposición sentó su postura sobre el tema y no se mostró optimista con la posibilidad de llegar a un acuerdo. “La “tercera certeza” de Cristina Fernández de Kirchner, que es la necesidad de un acuerdo de todos los sectores, es una propuesta que desde la UCR vengo diciendo hace meses. Es difícil creer que ahora sí quieran escuchar a todos” , indicó, en diálogo con Infobae, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo.

(Gustavo Gavotti)

En esa misma dirección estuvo el comentario del presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff. “El diálogo es mucho más amplio. Los problemas de la Argentina no pasan únicamente por el bimonetarismo, el problema argentino requiere un acuerdo integral con una mira institucional que brinde certidumbre. Eso se logra con otra hoja de ruta clara”, explicó.

Además, dijo que “el primer problema del Gobierno es la falta de credibilidad y confianza” y que eso “se relaciona con la falta de institucionalidad y la violación de la Constitución” como “el impedimento para circular que impide que los varados vuelvan a sus provincias, la violación a la propiedad privada con intentos de expropiación y el silencio que aturde del Gobierno en cuanto a las tomas de tierras”.

Noticia en desarrollo....