Coronavirus: cuáles son las nuevas excepciones a la cuarentena que la ciudad de Buenos Aires negocia con la Casa Rosada

(Maximiliano Luna)

Esta vez no hubo necesidad de una reunión entre Santiago Cafiero, Carlos Bianco y Felipe Miguel. Los jefes de Gabinete de Nación, provincia de Buenos Aires y CABA hablaron ayer y otra vez hoy, pero las prioridades en torno a la pandemia están en varias provincias, donde los contagios escalan a un ritmo que preocupa.

En cambio, en la CABA la situación está controlada y en descenso o, como dicen en los despachos de Uspallata, la sede del gobierno porteño, “estable con una tendencia a la baja en el promedio semanal”. Sin embargo, “tenemos que seguir siendo muy prudentes en los pasos que damos en el Plan Puesta en Marcha de la Ciudad”.

Esa es la decisión, no cantar victoria cuando todavía hay 758 casos reportados hoy, por ejemplo, según lo que informó el Ministerio de Salud porteño, con 55 personas fallecidas. Desde el 1º de setiembre el promedio no paró de caer, lo que indicaría que no hay que temer un recrudecimiento. El pico fue el 26 de agosto, cuando CABA llegó a tener 1568 casos.

Pero todavía la cantidad de contagios es alta , con niveles similares a los que había el 1º de julio, cuando hubo 841 y nada hacía prever que la pandemia se extendería por tanto tiempo ni que el país superaría el millón de contagios.

Ayer, el jefe de Gabinete de la Ciudad le presentó telefónicamente a Cafiero una nueva propuesta de aperturas que hoy detallará en nueva comunicación. Puntualmente los siguientes:

- Gimnasios y Centros de Danzas con aforos limitados, protocolos y adaptación de sistemas de ventilación, debiendo presentar declaración jurada de un profesional matriculado.

- Rehabilitaciones médicas con aforos limitados, protocolos y adaptación de sistemas de ventilación, con DDJJ de un profesional.

- Museos con aforo limitado.

- Locales gastronómicos con protocolos y aforo interior limitado según sistemas de ventilación, en este caso también debiendo presentar un responsable del servicio una declaración jurada.

- Más usos de natatorios en espacios abiertos (hasta ahora solo están habilitados para entrenamiento olímpico), con protocolos y DDJJ de responsable.

- Comienzo gradual en el mes de noviembre de clases presenciales para el nivel inicial (niños y niñas de 5 años) con un fin más recreativo, según lo anticipado por la ministra Soledad Acuña.

Horacio Rodríguez Larreta tampoco participó del zoom que Alberto Fernández tuvo en la tarde de hoy para la planificación de la nueva fase del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Santa Fe, Córdoba, Neuquén y Tucumán son las provincias que tienen más contagios, superando largamente a CABA en casos por cantidad de habitantes, lo que definitivamente está provocando alarma sanitaria.

Por la baja sostenida de casos en CABA, las reuniones entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta por la pandemia ya no son prioridad

Por eso el Gobierno de la Ciudad no quiere distraerse, ya que si la gente no usa barbijo, no mantiene la distancia social o hace reuniones sociales en espacios cerrados sin mantener los cuidados, pueden dispararse nuevamente los contagios.

En la tarde, Cafiero tuvo una larga reunión de trabajo con Ginés González García, quien le dio un panorama de lo que conversó en la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) que tuvo por la mañana, con los ministros del área de todo el país.

Aunque no trascendieron detalles de lo decidido, se supo que el Ministro de Salud le brindó un informe de las provincias y localidades que tienen las camas de terapia intensiva por encima del 70%, lo que obliga a una atención especial de parte del Gobierno.

Seguir leyendo:

Coronavirus: las cuatro provincias que más preocupan al Gobierno por el avance de la pandemia

Cepas e inmunidad: todo lo que hay que saber para lograr una vacuna segura y eficaz contra el COVID-19

El sitio estadístico de la Universidad de Oxford explicó por qué excluyó a la Argentina de su mapa de datos