Qué dice la carta de renuncia presentada por Ameri

Luego del escándalo que protagonizó el diputado Juan Ameri, quien se mostró en un acto erótico en plena sesión remota mientras se debatía la renegociación de la deuda de las provincias con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Sergio Massa, presidente de la Cámara Baja, y Máximo Kirchner, titular del bloque oficialista, intercedieron para que el legislador salteño oficialice la renuncia a su banca.

Finalmente, Ameri así lo hizo, ya entrada la madrugada de este viernes. “Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a Usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió” , comenzó la carta.

“Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie” , concluyó el legislador salteño.

El diputado del Frente de Todos había aparecido en la transmisión oficial de la sesión realizando un acto erótico: en el video se puede ver cómo el diputado kirchnerista le toca y le besa los senos a una mujer. “Quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del reglamento y disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri” , había expresado Massa minutos después de enterarse de lo que había sucedido.

“Vamos a escuchar las explicaciones del señor diputado, pero no podemos admitir que se den este tipo de situaciones”, había agregado el presidente de la Cámara Baja, frente a los pocos legisladores presentes en el recinto.

Posteriormente, Ameri habló en Radio con Vos y afirmó: “Estamos muy mal con mi pareja. Estábamos convencidos de que se me había caído Internet. Estoy muy avergonzado. En todo el interior del país es muy mala la conexión. Estábamos sesionando y se me cayó Internet. Justo mi pareja salió del baño. Le pregunté cómo le habían quedado las prótesis. Se hizo hace diez días una implantación mamaria. Le pregunté si le podía dar un beso y le di un beso en las tetas. Eso es todo”.

“Estoy muy avergonzado, estoy muy mal, mi pareja está muy mal, nos afecta de manera personal y a todo nuestro entorno, mis hijas, mi vieja, mis hermanas, compañeros, compañeras”, añadió.

Luego, se quebró al aire mientras repasaba lo ocurrido: “Disculpame, no puedo hablar. No fue hecho adrede, estaba desconectado, me volvió la conexión y no me di cuenta. No tengo nada más para decir”.

Por último, dijo estar de acuerdo con lo que por entonces era su suspensión, pero advirtió: “Si me expulsan, acataré la decisión. Creo que sería algo más grave, no sé si amerita una expulsión”. Finalmente, presionado por la repercusión que tuvo el caso y por la postura de Massa, quien desde el primer momento creyó que el diputado debía hacerse cargo de sus actos, Ameri presentó su renuncia.

Incluso, el titular de la Cámara de Diputados contó luego que se había comunicado con el presidente Alberto Fernández porque la situación le pareció “muy grave” y que el mandatario nacional le hizo saber que estaba de acuerdo con la decisión de suspender al legislador oficialista en forma inmediata.

