Santiago Cafiero: “Muchos tienen esa pulsión de ahorrar en dólares, es una cuestión cultural que hay que ir modificando”

Santiago Cafiero, jefe de Gabinete (Foto: Irina Sanchez, Prensa Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación).

En el marco de las nuevas restricciones que estableció el Banco Central a la compra de divisas, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero sostuvo que los argentinos tienen una “pulsión” a ahorrar en dólares e insistió con que “es una cuestión cultural” que hay que que modificar.

El Gobierno Nacional busca instalar la idea de que los argentinos deben ahorrar en pesos. Alberto Fernández fue contundente este miércoles cuando aseguró que “tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos” y habló de dejar los dólares “para la producción”.

Cafiero, el funcionario de mayor confianza del Presidente, salió a respaldar el relato. En declaraciones a TN, sostuvo que "el tema de las divisas es estructural” que data desde varios años atrás. “La pulsión que tienen muchos argentinos a ahorrar en dólares, es una cuestión cultural que evidentemente hay que ir modificándola” , planteó el Jefe de Gabinete.

Si bien explicó que “hay instrumentos de ahorro en pesos que le ganan a la inflación” como alternativa al atesoramiento en moneda extranjera, el cambio cultural del que habló consideró que no lo va a poder resolver esta gestión: “Menos se puede resolver en un país que viene con la crisis del macrismo, a la que se le monta la crisis global de la pandemia". “Si encima queremos hacer un cambio de conducta en el ahorro de los argentinos, es bastante utópico pero necesitamos empezar un camino y mostrar un sendero".

Como solución a la falta de dólares, Cafiero manifestó que “Argentina debe recomponer su capacidad exportadora, y montar nuevamente un mercado interno vigoroso”. En ese sentido planteó una dicotomía con la gestión de Cambiemos: “O los dólares se consiguen por producción, exportando trabajo y materias primas, o se consiguen vía endeudamiento como fueron los cuatro años del macrismo”.

Sobre las nuevas restricciones sobre las divisas para destinar a ahorro, el funcionario aseguró que son “medidas transitorias hasta que Argentina pueda recomponer el circulo virtuoso de conseguir dólares a partir de la exportación”.

Por otra parte descartó que el Presidente reclame a sus funcionarios pesificar sus ahorros. “No es un delito tener dólares” , expresó Cafiero quien inmediatamente aseguró que el no posee. “Nosotros tenemos que promover el ahorro en pesos para todos, clase dirigente y trabajadores”, remarcó.

Santiago Cafiero y Alberto Fernández

En otro fragmento de la entrevista, Cafiero se refirió a la quita de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Aseguró que la decisión de Alberto Fernández no pudo haber sorprendido a Horacio Rodríguez Larreta ya que “se venía charlando desde diciembre”. “Nosotros no queremos hacer la coparticipación de los amigos, no que se defina por decreto como hizo Macri, sino por ley como dice la Constitución; de ese modo la Ciudad va a poder contar con sus recursos y no se van a poder mover, quitar, ni sacar”.

Cafiero también se refirió a las usurpaciones de tierras que se desataron en el último tiempo en el conurbano bonaerense. Consultado sobre su posición, dijo que “nunca es bueno tratar este tipo de cuestiones con una sola mirada”, no obstante afirmó que “hay que aplicar la ley en aquellos vivos que estimulan este tipo de cuestiones y ponen en riesgo a muchas familias pero también hay que aplicar políticas de Estado”. En ese sentido apuntó a María Eugenia Vidal: “No puso un ladrillo en cuatro años”.

Por último, opinó sobre la manifestación que hubo en apoyo a los jueces que investigaban a Cristina Kirchner que fueron destituidos. Sin generar polémica, se limitó a responder que “como todas las marchas que se hacen, se pone en riesgo la salud”. En contraposición, de cara al Día de la Lealtad peronista, aseguró que “no va a haber marcha de la CGT el 17 de octubre, no avalamos ningún tipo de manifestación”. “La CGT va a hacer un acto por streaming, donde los peronistas vamos a estar atentos a las palabras de quienes conducen nuestro partido”, concluyó.

Seguí leyendo:

En los últimos 139 años, Argentina cambió 5 veces de moneda: por qué podría estar cerca la sexta denominación

Jornada financiera: el dólar contado con liquidación tocó los $150 y la brecha cambiaria se acercó al 100%