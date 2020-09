Patricia Bullrich: “Somos mirados por la sociedad como la posible sustitución de este gobierno en 2021”

Patricia Bullrich (Foto: Gustavo Gavotti)

Recuperada de coronavirus, Patricia Bullrich reapareció y le contestó a Emilio Monzó quien planteó la necesidad de un recambio generacional en la oposición animándose incluso a sostener que Juntos Por el Cambio es parte “del siglo pasado”. La titular del PRO lo calificó de “naif” e “ingenuo”, redobló la apuesta y consideró que “somos mirados por la sociedad como la posible sustitución de este gobierno en 2021” .

En diálogo con Infobae, Monzó consideró que “Cristina (Kirchner) y Macri (Mauricio), tienen que ser una etapa terminada". La poda política que realizó el ex titular de la Cámara de Diputados no se limitó solamente a los dos ex mandatarios. Planteó que de cara al 2023, la generación de dirigentes de la oposición como Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Pablo Javkin y Rogelio Frigerio, “tienen que desprenderse del macrismo, del PRO, de Juntos por el Cambio, de esos nombres que para mi ya son del siglo pasado”.

Monzó destacó la “moderación” y la “mesura” para edificar una nueva oposición. Comparando, sostuvo que “para la moderación y la mesura, necesitas sinfonía, una orquesta; y Patricia (Bullrich), Macri, Carrió, son solistas”.

Este lunes, en diálogo con TN, la ex ministra de Seguridad le respondió. “Plantea ‘tiremos por la borda Juntos por el Cambio, hagamos algo nuevo con 5, 6 dirigente’; me pareció un poco naif, ingenuo, pensar una construcción política compleja, con partidos como el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el peronismo republicano, gobernadores, intendentes, diputados nacionales y el 41% de los votos, se puede resolver en dejemos todo eso y juntemos medio equipo de fútbol”.

A casi un año de la derrota de Mauricio Macri en las urnas, Bullrich consideró que “hoy nosotros somos una propuesta de recambio de gobierno y una propuesta de recambio de la sociedad. Querer pensar todo desde una mirada tan pequeña es absolutamente mucho más chico de lo que hoy es Juntos por el Cambio como propuesta integral de recambio en la Argentina”, continuó su crítica para con Monzó. Y pese a que las presidenciales son en 2023, la titular del PRO declaró que “somos mirados por la sociedad como la posible sustitución de este gobierno en la medida de las elecciones de 2021”.

Por otra parte se refirió a la carta que publicó Macri el último fin de semana. La definió como “muy clara y conceptual” donde “se plantean temas que venimos defendiendo desde siempre”.

Esta fue la primera aparición de Patricia Bullrich en los medios luego de haber contraído COVID-19. La ex ministra de Seguridad llegó a estar internada “por precaución con respecto al tema del oxígeno”. Este lunes confirmó que está “recuperada totalmente”: “Me siento muy bien, pudiendo salir a la calle”.

Pese a haber contraído la enfermedad no modificó su postura contra el Gobierno Nacional y la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio. “La cuarentena de seis meses es algo totalmente negativo para el país. Hoy estamos viendo la cantidad de empresas que se están yendo, de gente que se queda sin trabajo; creo que la lógica hubiera sido una cuarentena de dos meses para preparar el sistema de salud y volver a una normalidad cuidando a la gente mayor y con problemas”, opinó.

“Hoy el mundo entero está cuestionando la cuarentena como una manera de llevar adelante el problema del virus porque finalmente seis meses después tenemos muchos más casos, mucho mas problemas, y ademas heredamos una situación de cierres, de destrucción de empleo y empresas” , agregó.

La presidenta del PRO es una de las principales críticas de la cuarentena que aplicó el Gobierno y el 17 de agosto participó de una manifestación en el centro porteño en la que se mezclaron distintas consignas opositoras. Si bien estuvo expuesta ante la multitud, Bullrich no sabe si se contagió “por alguna botella o alguien que vino a repartir algo a mi casa, o por el almacén de la esquina”. “Si después de casi cinco meses y medio de estar haciendo cuarentena tuve coronavirus, evidentemente con ese nivel de circulación creo que se tendría que haber generado mayor nivel de protección a partir de un rastreo mucho más eficiente del que se hizo”, criticó.

En ese sentido cargó contra Alberto Fernández, a quien señaló como el responsable de “hacer más grandes los problemas” producto de tomar decisiones “mirando encuestas”. “Un presidente no puede manejar la cuarentena de acuerdo a una variable de imagen y no de una política pública estratégica”.

Consultada por el rol de Horacio Rodríguez Larreta y el diálogo que mantiene con el Presidente y el gobernador Axel Kicillof, Bullrich destacó que el Jefe de Gobierno porteño “desde hace tiempo está planteando una cuarentena inteligente, algo distinto”. “La Ciudad de Buenos Aires viene con una cantidad de casos estables y a la baja, y quizás al principio fue difícil separarse de la mirada general pero hace varios meses viene tratando de abrir actividades”.

“A la larga los resultados terminan siendo los mismos”, sumó una crítica más a la decisión de mantener la cuarentena e insistió en que “el equilibrio entre todos los valores que se juegan debería haber sido la política y no el extremo que planteó (Alberto Fernández) desde el primer día en el que es esto o nada, o que quienes piensen distintos son enemigos de la cuarentena y de la Argentina”.

