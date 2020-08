Los senadores kirchneristas buscarán desconocer un amparo que protege a dos camaristas trasladados

La semana pasada el Senado dio ingreso a los pliegos de diez jueces, entre ellos los de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a pesar de un fallo judicial que ordenó no avanzar sobre los traslados de ambos magistrados y de la negativa del interbloque de Juntos por el Cambio a convalidar el trámite. Esta tarde el oficialismo dará un paso más para habilitar el tratamiento de los pliegos y con el argumento de que el Poder Judicial no puede interferir sobre esa potestad del Poder Legislativo buscará aprobar en comisión un proyecto de resolución en rechazo al dictamen de la jueza María Biotti. Luego deberá llevarlo al recinto.

En la última sesión, a horas de haber recibido la notificación de Biotti, el Frente de Todos manifestó su malestar e hizo caso omiso pero para consolidar su estrategia política convocó a un plenario de dos comisiones, la de Asuntos Constitucionales -por su competencia en las cuestiones de privilegio como la que en este sentido planteó el chubutense Mario Pais- y la comisión de Acuerdos que es la que debe iniciar el trámite sobre los pliegos de la decena de jueces que en el Gobierno anterior fueron trasladados.

El plenario fue convocado sin horario. Se realizará esta tarde, probablemente no antes de las 18, luego de que finalice otra reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia que recibirán a dieciséis expositores en el marco del debate de la Reforma Judicial que ya lleva un par de semanas de tratamiento en el Senado.

En el orden del día de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, se tratará el proyecto de resolución presentado por Pais para rechazar la resolución de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal 5 María Alejandra Biotti, en la causa “Bertuzzi,Pablo Daniel y otro c/en PJN y otro s/amparo ley 16.986.

En el breve texto que Pais redactó y presentó en mesa de entradas el viernes último indicó que la cautelar es “una flagrante violación del sistema republicano de gobierno y de las atribuciones constitucionales de este cuerpo” en referencia al Senado.

Además, solicitó a los senadores ratificar “en plenitud las atribuciones constitucionales que le competen a este Honorable Senado de la Nación en cuyo ejercicio irrestricto corresponde el tratamiento de los pedidos de Acuerdo mencionados precedentemente, sin interferencias de los otros poderes del Estado” y notificar tanto al Consejo de la Magistratura como a la jueza Biotti.

El debate en el recinto el pasado jueves fue intenso. Pais planteó una cuestión de privilegio por considerar que se veían afectadas las facultades del Senado y sus integrantes. Apuntó contra la jueza y consideró su cautelar como una “violación del sistema republicano”.

“Al solo fin de asegurar la eficacia de las decisiones que pudiera adoptar en autos hasta tanto se resuelva sobre la cautelar peticionada, corresponde ordenar al Honorable Senado de la Nación –como medida interina– suspender el tratamiento de los pedidos de Acuerdo de los Dres. Leopoldo Oscar Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi”, sostuvo la magistrada en su resolución.

En un fuerte discurso, Pais denunció “la gravedad institucional” de esa orden y la consideró un “abuso y arbitrariedad”. La posterior discusión entre los senadores se centró en si el trámite se iniciaba con el ingreso al Senado o con el giro a comisión. Juntos por el Cambio defendió la primera postura y solicitó no dar ingreso a los dos pliegos acorde al mandato judicial mientras el Frente de Todos defendió la segunda postura.

Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la comisión de Acuerdos

Además de Pais y otros senadores, defendió la postura del oficialismo la senadora Anabel Fernández Sagasti que es a la vez vicepresidenta del bloque y presidenta de la comisión de Acuerdos. “La comisión de Acuerdos y de Asuntos Constitucionales vamos a decidir si vamos a darles o no tratamiento a los pliegos, pero no podemos hacerlo si no existe estado parlamentario de los pliegos que ha enviado el Poder Ejecutivo”, planteó. Después de su discurso el Frente de Todos ganó la votación y los diez pliegos cuestionados por el Ejecutivo ingresaron al Senado. s.

La decena de pliegos fue enviada por el Gobierno, tras empujar la revisión de los traslados de esos jueces en el Consejo de la Magistratura. Se trata de los jueces Bruglia, Bertuzzi, Zunilda Niremberger, Germán Castelli, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata a, todos trasladados durante la gestión de Mauricio Macri. El Gobierno sostiene que no se les prestó el debido acuerdo para los juzgados que ocupan y que no corresponden sus traslados.

La comisión también pondrá a consideración varios proyectos de resolución de los jefes del bloque del Frente de Todos, José Mayans y Fernández Sagasti. Se trata de dos iniciativas que apuntan a dar marcha atrás con dos Decretos Parlamentarios de la gestión de Cambiemos de manera de dejar sin efecto la designación de Mario Laporta como vocal titular del tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal y de Juan Emilio Simoni como su suplente. Además se dará inicio al trámite para designar un vocal titular en representación del Senado para el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa. Y finalmente tratará la renuncia al cargo de vocal suplente en el Tribunal de Enjuiciamiento de la Procuración de Felipe Ricca.