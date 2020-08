Coronavirus en Argentina: Ginés González García adelantó que “la producción de la vacuna empezará antes de que finalice la fase tres”

Luego de que Alberto Fernández anunciara que Argentina producirá la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la universidad de Oxford, el ministro de Salud Ginés González García adelantó que la producción “empezará antes de que finalice la fase tres” de evaluación.

“Hoy hemos acortado mucho tiempo, el anuncio fue muy importante”, destacó el funcionario de la cartera sanitaria. “Es muy importante por varias razones: el acuerdo de producción local de una vacuna es nada menos con la que parece ser una de las mejores de las que se están desarrollando, tiene un avance que permite pensar que estará antes que las otras; si a eso le sumamos que tiene un precio infinitamente menor, esta costaría como máximo cuatro dólares, porque está hecha con un sentido de bien común”, expresó.

En diálogo con TN, Ginés González García se refirió a la producción con una mirada de “no beneficio” al sostener que “si está bien la vacuna, la vamos a tener antes, y disponible como en el primer mundo”. En ese sentido dijo que hasta ahora tuvo “miedo” de que la Argentina quedara relegada con respecto al “hemisferio norte que tiene mucho más poder económico”, y teniendo en cuenta que “el mundo no ha sido muy solidario”.

“Este es un ejemplo solidario tanto de las empresas como de todos, porque Slim pone la plata para el desarrollo y si sale mal, sale mal, es a pérdida”, aclaró. Al respecto aclaró que “no vamos a esperar a que esté terminada la fase 3 donde se prueba que la vacuna es efectiva, antes de que se termine la fase 3 va a empezar la producción; si sale mal es a pérdida”.

En este contexto, González García cree que la vacuna “estará en el primer trimestre” de 2021. “Primero se empezará con los grupos de riesgo, personas mayores y trabajadores de la salud, con quienes tengan vulnerabilidad por alguna patología”, precisó.

“En el sentido solidario, la coalición que hace todo esto quiere que haya vacunas como mínimo vacunas para el 20% de la población de cada uno de los países latinoamericanos que la elijan” y “subordinado a lo que pida cada país”. Según informó, Argentina pidió a Oxford 11 millones de dosis: “El que la necesite la va a tener y pagada por el Estado”.

(Franco Fafasuli)

Más adelante se precisará quiénes serán vacunados, teniendo en cuenta que “seguramente esté mucho más caída la fase de la epidemia, y que hagamos serología para ver quién tiene inmunidad natural”. Por otra parte el ministro aclaró que “aún no se sabe” cuántas dosis se necesitarán por persona: “La primera dosis dio 91% de inmunidad y en las dos dosis 100%. Lo decidirá el laboratorio”.

El anuncio del Gobierno sobre la producción de la vacuna sucede luego de una jornada récord de víctimas fatales: 241. El último parte del Ministerio de Salud volvió a informar otro número alto de fallecimientos: 209. En este contexto, el próximo domingo culmina la fase actual de la cuarentena. Al respecto, Ginés González García adelantó que este jueves las autoridades mantendrán “reuniones ampliadas” donde además de epidemiólogos, se incluirán sociólogos y psicólogos “para ver este momento complicado”, en el que se mostró preocupado por las reuniones sociales que se están llevando a cabo en el peor momento de la pandemia.

“Si me preguntan a mi, no podemos cambiar nada y tenemos que instar al respeto, al compromiso recíproco, a seguir por este camino. Aunque parezca poco imaginativo y odioso, no hay otra receta mundial, los que la rompen les explota y después es difícil de manejar” , advirtió sobre seguir permitir más flexibilizaciones.

Ante el aumento de ocupación de camas, el ministro de Salud expresó que habrá “estructura pública y privada para todos los ciudadanos” tengan o no obra social o prepaga. “Todas las clínicas privadas que tengan terapia intensiva, pero no la cantidad que puedan o quieran tener, el estado argentino le va a proveer en comodato el equipamiento. Pero además cualquier ciudadano del AMBA se podrá atender aunque no tenga obra social ni prepaga en el sector privado como cualquier ciudadano teniendo obra social se pueda atender en el sector pública”.

