Diego Santilli afirmó que en “dos o tres semanas” comenzarán a bajar los casos de Covid-19 en la Ciudad

Según Santilli, después de la tercera semana de agosto comenzarán a bajar los casos en el ámbito porteño Foto NA

Esta mañana, el vicejefe de Gobierno porteño le puso un horizonte al pico de contagios de coronavirus en la ciudad de Buenos Aires, al afirmar que según les informó el secretario de Salud Fernán Quirós “en dos o tres semanas, empezando desde una semana atrás, podría empezar a ceder la cifra de contagios en la ciudad, podría empezar un proceso de descenso paulatino”.

En declaraciones a radio Mitre, el funcionario además habló sobre la polémica que se generó con el presidente Alberto Fernández, quien en ocasión de la inauguración del Hospital Bicentenario de Ituzaingó habló de los adultos mayores que “se enferman de Covid-19 en la Ciudad y vienen a atenderse en la provincia porque en la Ciudad no tienen lugar dónde atenderse”. Esto fue corroborado por la titular del PAMI, Luana Volnovich, que afirmó que el sistema de salud porteño está “mucho más saturado que el de la provincia” y que entre “el 15 y 20% de los pacientes” de esa obra social que residen en la Capital Federal “terminan migrando” a los centros de salud de la provincia de Buenos Aires.

Sobre el particular, Santilli señaló que “atendemos a todos, a toda necesidad que se presente, como históricamente se hizo”. E intentó llevar paños fríos al decir que junto al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, “sentimos que no tenemos espacio para ponernos a debatir políticamente, y nos enfocamos en tratar de salir lo más rápido la pandemia, trabajando todos juntos en equipo”. Al mismo tiempo expresó que “hay diálogo diario y permanente con las autoridades nacionales” y que “nuestro objetivo recuperar las libertades que hemos ido perdiendo, salvar todas las vidas que sean posibles y generar cada vez más actividad en pymes y en los comercios lo más rápido que se pueda”. En ese sentido, explicó que “hay muchos sectores que no han podido retomar sus actividades y estamos trabajando para que eso se pueda revertir”.

Diego Santilli lamentó que "gastronomía y hoteles aún no pueden funcionar normalmente" NA Walter Carrera/GCBA

También detalló que la actividad cultural y el turismo serán de las últimas en recuperar la normalidad. Sobre la segunda fue enfático al admitir que “hablar de enero en este contexto es ciencia ficción, porque estamos en el día a día”. “El turismo en la ciudad genera unos 150.000 puestos de trabajo, es un puntal de la actividad económica porteña, pero, lamentablemente, gastronomía y hoteles aún no pueden funcionar normalmente”, explicó Santilli

Según el último parte diario de situación sanitaria que emitió el gobierno de la CIudad, el total de casos acumulados de residentes es de 68.310 y de no residentes de 34.328, con un total de 1.507 y 390 fallecidos respectivamente. Además, en el día de ayer informaron 1.217 y 1.062 casos de ambos ítems, y 38 muertes en total. La letalidad en CABA, por su parte, es del 2,21 %. Fueron testeadas 265.741 personas, y dieron positivo el 41%. En cuanto a la ocupación de camas hospitalarias, hay un 64,6 % ocupadas con casos graves , un 51,4% con casos moderados y un 52,8% con casos leves.

La mayor incidencia de contagios en la Ciudad se da entre los 30 y 39 años, con 14.315 infectados en total. En cuanto a las muertes, el 84,5% de las mismas se registraron en el rango etario de los mayores de 60 años, siendo la edad promedio de los fallecidos de 76,1 años.

Seguí leyendo:

Fernán Quirós le contestó a Alberto Fernández: “Garantizamos la atención a todas las personas que tienen cobertura pública”