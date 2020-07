Daniel Gollan: “Irrita que Macri viaje al extranjero, es un mal ejemplo”

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, cuestionó el viaje del ex presidente

El ex presidente Mauricio Macri viajó a París, Francia. Lo hizo junto a su esposa Juliana Awada y la hija de ambos, Antonia. La noticia se conoció cerca del mediodía. Desde su entorno explicaron que el destino final del ex presidente es Suiza, donde tendrá una agenda de actividades vinculadas a su rol como presidente de la Fundación de la FIFA.

En paralelo, en un día de definiciones para la extensión de la cuarentena en el AMBA, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, estaba realizando una entrevista con Infobae sobre la situación epidemiológica en la provincia más poblada del país y con mayor cantidad de casos de coronavirus. Consultado por ese viaje, respondió: “Es un mal ejemplo. Desde lo personal, me irrita. Todos los argentinos estamos vedados de hacer un montón de cosas”.

“Mi reflexión es desde el punto de vista sanitario. Para mí es un mal ejemplo. Lo dije cuando se fue a Paraguay ida y vuelta. Si todos los argentinos estamos vedados de hacer un montón de cosas, quienes son figuras representativas, a nivel nacional, incluso internacional, no es bueno el ejemplo de decir: ‘Yo hago lo que quiero. Me voy, vuelvo'”, resaltó el ministro.

Gollan aceptó salir del diálogo pormenorizado sobre la pandemia, el coronavirus, la vacuna y la cuarentena, para dar su mirada sobre el viaje del ex presidente en el medio de la cuarentena y cuando en el AMBA los casos se multiplican día a día. “La verdad es que irrita un poco. Yo lo que digo es que las personas que tienen, más que nada, una responsabilidad por su conocimiento, porque han sido presidentes, porque han estado en cargos institucionales muy importantes, más responsabilidad tendrían”, resaltó.

“Es lo que le pasó al ministro de Salud de Nueva Zelanda (David Clark). Era el héroe. No había entrado el virus, pero con una cuarentena durísima. Como país, que es una isla, que no dejaba entrar a nadie. Y bueno, lo pescaron en la playa, con la familia. Y tuvo que renunciar. Y encima, a la semana siguiente de renunciar, lo volvieron a encontrar viajando para la playa. Y terminó diciendo: “Mire, la única explicación es que soy un verdadero idiota”, fue el ejemplo que utilizó el funcionario del gobierno de Axel Kicillof para mostrar su rechazo al viaje de Macri al exterior.

En tanto, en la misma entrevista con este medio, le respondió al ex candidato a vicepresidente Miguel Pichetto, quien había cuestionado con dureza a los que promueven continuar con la cuarentena, y lo definió como “el doctor muerte que nos anuncia el colapso”. El referente de Juntos por el Cambio aseguró también que “en ese clima es muy poco probable poner en marcha el proceso económico argentino” y resaltó que “sigue imperando el miedo y la desesperanza”. El cuestionamiento a Gollan fue inesperado y duro.

Daniel Gollan junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof

El ministro de Salud no dudó en responderle. Y lo hizo sin titubear. “Pichetto es una persona que de salud no entiende nada, absolutamente nada”, afirmó. Y luego, agregó: “Puede opinar como cualquier otro. Con un sentido común que, a mi modo de ver, es macabro”.

“Él admira lo que hacen países como Estados Unidos, o (Jair) Bolsonaro, o (Donald)Trump, en términos de esta pandemia mundial. Son distintas visiones. Nosotros no estamos de acuerdo. Mientras podamos salvar vidas, las vamos a salvar. Pichetto dice que el virus haga lo que tenga que hacer. Cuidemos la economía. Estamos diciendo que ni siquiera. La economía cae por la pandemia, no por la cuarentena. Parece que no lo quiere entender. Parece que está en un discurso que tiene más que ver con un interés político”, sentenció.

No fue la única crítica al ex senador peronista. También le apuntó por su nuevo rol en la Auditoría General de la Nación. “Que Pichetto lea el código de ética de la AGN. Me parece que no tendría que hablar tanto. Tendría que ser un poco más neutral, imparcial. No ponerse en este tipo de exposición. Porque está en una función pública que amerita neutralidad”, indicó.

