Fernán Quirós: “Las campañas para asustar no sirven porque sacás lo peor de las personas”

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós

El pasado fin de semana, el Gobierno Nacional publicó un spot publicitario para concientizar a la sociedad para que sea responsable y no relaje la cuarentena, sobre todo en un contexto sanitario en el cual se registran en promedio más de cuatro mil casos de coronavirus diarios en el AMBA. “Seamos responsables, seguí cuidándote”, concluye el video oficial, publicidad que despertó la polémica entre usuarios de las redes sociales.

El Gobierno utilizó como recurso frases comunes que se han escuchado infinidad de veces a lo largo del aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Es el cumple del viejo, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Son 70 pirulos”, “dale Lau, imposible que nos contagiemos, yo me re cuido”; “cortémosla con la cuarentena”. En efecto, los audios de conversaciones quitándole dramatismo a la pandemia suenan mientras de fondo se ven imágenes de personas internadas en camas de terapia intensiva, tiesas, siendo asistidas por respiradores. Y el spot culmina con un médico sin barbijo que coloca la mascarilla del respirador a un paciente.

Consultado sobre la pieza publicitaria, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se sumó a las críticas y señaló que “ las campañas para asustar no sirven porque sacás lo peor de las personas ”. “Un componente esencial en la gestión de la pandemia, tal vez uno de los más importantes, es la gestión social. La pandemia se gobierna con las conductas individuales de todos nosotros, y hay que crear un ámbito de reflexión y colaboración de lo que tenemos que hacer”, agregó.

En este sentido, y en diálogo con el periodista Luis Novaresio en radio La Red, agregó: “Está bien demostrado que en la cultura occidental, y sobre todo en la nuestra, no hay forma de imponer cosas desde el Estado de forma obligatoria cuando son pequeñas cosas. Asustar no ayuda, porque cuando asustás sacás la parte más difícil de las personas, o se enojan y buscan un culpable, o se enojan y se pelean con otros. Nosotros necesitamos que no se enojen, ni busquen culpables, ni se peleen, sino que reflexionemos juntos sobre cuidarnos y lo que tenemos que hacer”.

El funcionario, además, cuestionó que “ los diálogos entre familia y amigos que buscar asustar pueden tener un efecto negativo ”.

Entre las crítica que tuvo el video en las redes sociales se puntualizó en la figura del médico sin barbijo y en los audios. “¿Seamos responsables...sin barbijo?, “sin barbijo y dando miedo”, “no es forma de cuidarnos con un médico sin barbijo”, firmó un usuario en Twitter. También se sumaron dirigentes de segunda línea de la oposición que acusaron al Gobierno de querer instalar miedo por el contenido de la publicación y aprovecharon para criticar la administración de la cuarentena mientras los casos de coronavirus van en aumento.

Por otro lado, según un informe de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, desde que el Gobierno asumió en diciembre del año pasado, por día se emitió un promedio de 25,5 contenidos oficiales a través de los distintos canales de difusión.

La propaganda oficial fue desplegada por diferentes medios: los tradicionales -radio, televisión, diarios, revistas, vía pública- y los digitales: banners web y videos en las redes sociales de Youtube, Instagram y Facebook.

En el desglose de las más de cinco mil piezas de reproducción oficial, hay 19 campañas masivas, 41 manuales, 53 desarrollo de marcas, 134 briefs-propuestas de campaña, 145 cierres animados para audiovisuales y 261 placas fijas para audiovisuales. Además -apunta Télam- pusieron en circulación 88 piezas para comunicación masiva en TV, 87 para radio, 95 para vía pública y 137 para gráfica e inserts. Mientras que las piezas de comunicación directa suman 582 y estuvieron plasmadas principalmente en afiches, folletos, fondos de escenario, banners, mailing, videos y placas pantallas, e-flyers, postales, remeras, gorras, diseño ploteo vehículos y plantillas.

