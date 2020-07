La reforma judicial será presentada mañana a la tarde por el Presidente

El proyecto de reforma judicial será presentado por Alberto Fernández mañana por la tarde, según confirmaron voceros oficiales y juristas convocados por el Presidente durante el fin de semana para formar parte del consejo asesor que analizará las posibilidades de ampliación de la Corte Suprema.

Aún no se conoció el formato específico con el que se realizará el anuncio ni cómo será la presencia de los 11 miembros del grupo que asesorará en forma no vinculante, pero todo indicaría que será en la Casa Rosada y en forma virtual para asegurar el aislamiento obligatorio, en momentos en que en el AMBA está viviendo un aumento de los contagios y el equipo médico oficial pidió que el Presidente extreme los cuidados. Por eso mismo, no se descarta que pueda realizarse en la Residencia de Olivos.

Se sabe, sin embargo, que estarán presentes la ministra de Justicia, Marcela Losardo, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Por lo menos, ya lo tienen previsto en sus respectivas agendas.

Como anticipó Infobae, el proyecto de reforma judicial ya está listo y el Presidente dedicó el fin de semana a llamar en forma personal a cada uno de los miembros del consejo asesor para convocarlos a una tarea donde, en principio, él no tiene postura definida.

Es que antes de asumir la Presidencia, su postura se inclinaba a dejar la Corte Suprema tal como estaba, tal como pudo escucharse en distintos reportaje que fue otorgando a medios de comunicación de variada tendencia. Sin embargo, y más allá de lo que pueda beneficiar o no a la Vicepresidenta de la Nación en los juicios contra ella y su familia que se ventilan en la justicia federal, todo indicaría que actualmente se inclina por una ampliación de los miembros del Máximo Tribunal.

“Está convencido de que la Corte (Suprema) está paralizada, no tiene agenda de actuación, y no ve quién pueda ponerla en marcha”, dijo un amigo de Fernández en diálogo con Infobae. También precisó que “Alberto quiere una Corte activa y no paralizada como está ahora. Son cinco, pueden reunirse cuando quieran aunque el Poder Judicial no tenga las puertas abiertas para el público”.

Carlos Beraldi, abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner. (Adrián Escandar)

La fuente confesó, incluso, que hubo ingentes esfuerzos de parte de algunos allegados al Presidente para que evite designar a Carlos Beraldi , abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner, para evitar el proceso de deslegitimación del proceso de reforma judicial que seguramente impulsará la oposición a partir de ese nombramiento. “No hubo caso, nos escuchó pero no siguió adelante con lo que ya tenía pensado”, se aseguró.

“Yo pensé que con (Carlos) Arslanián, ex socio de Beraldi, alcanzaba, pero evidentemente no es la visión que tiene el Presidente, que tal vez pretenda dar un mensaje hacia adentro (del Frente de Todos) ”, buscando mostrar que su objetivo es proteger a la ex presidenta, a cambio de su coalición lo respalde enfáticamente con la reforma judicial.

