Asimismo, el ecuatoriano aprovechó para elogiar a Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri cuya casa fue allanada: “Un tipo muy decente, de muy buena onda. Sí me gustó una cosa. Me pareció interesante que cuando fueron a verle a Nieto que fue secretario privado de Macri durante tanto tiempo no hubo coches de marca, no hubo empresas, no hubo una vida fastuosa. Lo conozco y vive tan fastuosamente que cuando empezó a trabajar con nosotros hace años. Y eso me alegra”.