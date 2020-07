Así, volvió a su casa, pero presa, la ex funcionaria Susana Martinengo, tal como había adelantado este medio el jueves. También recibieron prisión domiciliaria el ex jefe de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y los ex agentes Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge “Turco” Saez, entre otros acusados. Seguirán, no obstante, siendo investigados.