“Creíamos que no había intenciones incluso dentro del oficialismo de avanzar”, se sorprendió otro diputado al ser consultado mientras le confirmaban que su hisopado de coronavirus había dado negativo y antes de ingresar a un zoom de su interbloque para analizar en qué términos y bajo qué condiciones aceptarían renovar el protocolo. No aceptarían con esta Bicameral ni con otros proyectos que no sean los anticipados por Massa el martes: una moratoria para monotributistas y pymes y la ampliación presupuestaria que enviaría el presidente Alberto Fernández justamente para no hacer uso del DNU 457 que generó tanto malestar en la oposición al establecer ‘superpoderes’ a favor de la lapicera del jefe de gabinete.