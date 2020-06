“Imagino que si me da negativo me darán la libertad. Ellos dicen que yo infringí una ley, pero yo vine porque me obligaron. A mí todavía no me ofrecieron eso de pagar para irme, pero me enteré por otros compañeros que han estado acá y que ya se fueron, algunos pagaron y otros no. Es muy feo estar acá y como yo vine, con la ropa del día, no traje ni abrigo, tengo una camperita pero nada más. Lavo la ropa y me la vuelvo a poner. Tenemos una pieza que la compartimos con varios”, contó.