En tanto, el constitucionalista Daniel Sabsay sostuvo que “el Congreso tiene la capacidad de crear comisiones, siempre que no sustituyan al Poder Judicial. Y además no pueden hacerse con finalidades persecutorias, tienen que ser de investigación por un hecho grave que conmueve a la nación. Lo que se analiza es el hecho, la responsabilidad son los jueces los que la pueden juzgar. Por otro lado, se violó el reglamento porque no se respetaron los 2/3. Por lo tanto, es un despacho nulo”.