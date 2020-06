La ex ministra de seguridad también expresó entre los 200 peronistas de la provincia de Buenos Aires que se conectaron al Zoom que “hay varias cosas para revisar de nuestro gobierno. Debemos modificar fuertemente la política social, donde nosotros hicimos ‘sigamos’ y no ‘cambiemos' ”. Mantuvimos las mismas organizaciones sociales que acumulaban para un modelo político distinto. No podemos seguir repitiendo una lógica de pobrerización eterna, aceptando jóvenes que reciben un plan hace 10 años cuando tendrían que estar trabajando por su propio bien”.