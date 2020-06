Sin embargo, el otro cotitular de la central obrera, Héctor Daer, opina distinto. “ La CGT no va a firmar ningún acuerdo para doblegar, ni reducir, ni pagar en cuotas, ni nada por el estilo el pago del aguinaldo. Eso bajo ningún punto de vista ”, le dijo Daer, enfático, a Infobae. La posición no es nueva. Ya se la había expresado en el encuentro que varios popes sindicales mantuvieron con la Unión Industrial Argentina (UIA). “El pago del próximo aguinaldo no está en debate, se tiene que pagar en tiempo y forma”, había expresado Daer en la reunión, que tuvo varios momentos acalorados. Esto no quiere decir que algunos gremios, cuyos sectores están pasando un momento económico pésimo por la cuarentena obligatoria, que ya se encamina a los 100 días, acepte el fraccionamiento del medio aguinaldo que por ley las empresas deben abonar en el mes en curso.