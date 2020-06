En ese contexto, Saez dio detalles sobre Martín Terra, el ex marido de Analia Maiorana trabajaba en la AFI y cómo, a espaldas de Ruiz, le avisaron a Santilli que lo estaban siguiendo. El propio Terra confirmó este fin de semana a la revista Noticias que trabajó en la AFI pero afirmó que no conoce a Ruiz y que es “todo una pelotudez” que lo vinculen a este caso. También dijo que ya habló con la madre de sus hijos y su pareja y “está todo bien” con su ex esposa y Santilli porque saben que no tiene nada que ver.