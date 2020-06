Tanto los colaboradores de Vidal como en el entorno de Insaurralde rechazan de cuajo que el intendente y la ex gobernadora se hayan visto en las últimas semanas. Incluso desde el círculo más próximo de la ex mandataria dan cuenta de que el vínculo entre ambos no necesitaría en estos tiempos de una reunión presencial y que, en todo caso, la relación con el jefe comunal la lleva Federico Salvai, el ex jefe de Gabinete provincial.