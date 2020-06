A punto seguido Alak ahondó en un tema que hasta ahora no había sido expuesto por el Ejecutivo provincial y que tiene que ver más con la interpretación de los magistrados que con la opinión política. “Lo ideal es que la prisión preventiva no supere el 20%, acá estamos en el 50%, es decir que tenemos 19.700 internos que no sabemos si son culpables o no y muchos que cometieron delitos sin víctimas, hay 5.800 internos procesados por consumo de estupefacientes. Pensamos que eso también lo puede trabajar la Legislatura”, sostuvo.