Eguía es conductor del programa Contrafuego, que se emite todas las mañanas por la Cadena Uno en Neuquén, y abiertamente antikirchnerista. Sin embargo, en la jornada de hoy sorprendió y apuntó directamente contra el ex presidente. Incluso con términos fuertes. “Yo quiero que sea usted el que diga estas cosas. Yo quiero que usted le explique a ese cuarenta y uno, cuarenta y cinco porque hoy somos más del 41 por ciento que usted les diga esas cosas. No que nosotros le tengamos que contar a la gente. Usted es el que tiene que salir a hablar. Porque si no ese 41% de gente que lo votó, se va a sentir defraudada como me estoy sintiendo yo. Porque no somos nosotros ni usted el que nos tiene que decir qué tenemos que decir. Si no caemos en la misma”, agregó.