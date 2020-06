Shaya relató cómo fue que “activó”, de acuerdo a su historia, a Nisman para que actuara. “El reclutamiento y ‘activación’ de agentes de espionaje es la segunda o tercera profesión más antigua del mundo. No tiene moral. No tiene códigos y casi no tiene conciencia. Casi no tiene conciencia”, reconoció el hombre que trabajó muy cerca del célebre Meir Dagán, ex jefe del Mossad.