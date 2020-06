“Es abogado. No podemos explicarle a un abogado lo que se supone que es su expertis”, sostuvo Moreno, al explicar que el proceso que el Gobierno siguió es inválido ta que no está dentro de las facultades del Presidente la de intervenir una empresa del sector privado. Con ironía, agregó: “Puede no saber de economía, pero alguito de derecho tiene que saber porque es su formación”.