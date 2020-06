Cuando formuló la denuncia Caamaño, quien pidió la indagatoria de Macri, Arribas y Majdalani, entre otros, sostuvo: “Claro está que uno no debe pecar de ingenuo. La información almacenada en este disco rígido no se encuentra allí de casualidad, sino que evidentemente fue utilizada para la producción de inteligencia ilegal. A su vez, no debe perderse de vista la ilegalidad manifiesta en el medio utilizado para la obtención de esta información. Es que la tarea arbitraria llevada a cabo en la agencia durante la última gestión, no fue ordenada ni autorizada por ningún juez, lo cual viola palmariamente preceptos de raigambre constitucional”.