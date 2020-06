En lo particular, tengo que decir que sí. Esa discusión quedará para otro momento. Ahora, mi única preocupación no es solamente la salud y la vida de todos los marplatenses y los habitantes de General Pueyrredon, sino también, empezar a generar esta reactivación económica tan necesaria. Todavía no empezamos con la parte recreativa, ni con la deportiva, porque entendíamos que era clave mantener la evaluación sanitaria correcta para poder seguir trabajando en la reapertura de otras actividades. Todavía no tenemos autorizadas las salidas recreativas, los chicos pueden salir con uno de sus padres a hacer una compra pero en un local barrial.