“El tema de la discusión no es si se vuelve o no a fases, me parece que esa es una discusión cerrada. Es un problema que lo tenemos que visualizar en términos de modelos de convivencia con el COVID-19”, manifestó. En este contexto la provincia implementó un sistema de autoevaluación sistemática tres veces a la semana a través de la red de teléfonos celulares junto con la administración del flujo y regulación de la circulación de tránsito y el seguimiento de las camas ocupadas del sector de salud privado y público. “El sistema de salud se está adaptando a la demanda”, señaló.