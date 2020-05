Si bien ayer el jefe comunal se limitó a responder que no iba a prestarse a “discusiones con un ministro que tiene que atender problemáticas muy complejas aún no resueltas y en ascenso”, este miércoles Cáffaro volvió a apuntar contra el funcionario de Axel Kicillof acusándolo de irresponsable y de montar “un teleteatro”, sobre todo luego de que Berni haya respondido que “si no quiere prestarse a la discusión, pues bien, lo invito a que sea parte de la solución y no parte del problema”.