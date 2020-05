“No sabemos por qué suben los precios, no hay razones aparentes y la autoridad que interpreta la ley de defensa de la competencia no brindó explicaciones”, afirmó el fiscal Delgado en su denuncia y agregó “cuanto se ha hecho destila importantes indicios que constituyen el punto de partida para una investigación judicial.” Por último destacó “es evidente que los precios aumentaron por causas que, en principio, no tienen que ver con una lógica económica. Por ende, es tiempo de profundizar la pesquisa hacia las acciones humanas.”