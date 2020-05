El también ex titular de la ANSES fue beneficiado con arresto domiciliario el 6 de abril. Para disponer esta morigeración, el magistrado Daniel Obligado se basó en dos argumentos: que la sentencia aún no está firme y “ el contexto de emergencia sanitaria mundial por la pandemia del Covid-19 ”. Otros ex funcionarios y empresarios detenidos por negociados con el Estado intentaron la misma suerte que Boudou pero no tuvieron tanta suerte.