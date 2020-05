“Es tan paradojal el ejercicio de la profesión de abogado que uno termina un escrito, lo firma, lo envía digitalmente al Juzgado que corresponde, y luego, debe imprimirlo y llevarlo presencialmente porque si no, no tiene ningún valor. En la Mesa de Entradas te lo sellan sin que lo miren”, describió. “Uno de los derechos que se deben garantizar es la digitalización, dejar atrás el pensamiento analógico y empezar a pensar las reformas que necesitamos bajo un pensamiento digital. Si no, nuestro Poder Judicial, no solo va a seguir atrasado y mostrando su miseria frente a la pandemia, sino también frente al futuro y al siglo XXI”, agregó este doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional.