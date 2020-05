En el raid de reclamos que hicieron, ya estuvieron en la embajada de Venezuela en Buenos Aires pero no hay embajador y el primer secretario Antonio Betancourt no les dio respuesta. Desde hace más de un año que el embajador Carlos Martínez dejó el país y nunca fue reemplazado. Tampoco pudo dar respuesta alguna la embajadora designada por Juan Guaidó, Elisa Trotta, porque no la reconoce como tal el gobierno argentino y su capacidad de acción hoy es muy limitada.