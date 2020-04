El mismo camino tomaron Tucumán, Corrientes, La Pampa, Chaco, Chubut, Misiones, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Santiago del Estero que también explicaron que esta medida de flexibilización de la cuarentena habilitada por el Presidente todavía no va a poder aplicarse en estos lugares. Neuquén y San Juan están todavía analizando la posibilidad pero aún no se expresaron en ese sentido. Entre Ríos, por su parte, decidió postergar una semana la decisión. El gobierno de Formosa a través del Consejo Integral de Atención de la Emergencia COVID-19, que encabeza el ministro de gobierno Jorge González, indicó que aguardaban el texto del decreto para tomar “las decisiones que correspondan”, por lo que en este caso las autoridades irían en línea con el anuncio completo de Alberto Fernández. Sin embargo, todavía no hay definición e incluso endurecieron las medidas, ya que desde hoy queda prohibido el ingreso de personas a esa provincia.