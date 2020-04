-Hasta ahora no hemos tenido esa problemática, pero cada sector tiene su particularidad y no cuestiono la decisión de esos sindicatos que lo han hecho porque cada actividad tiene sus particularidades. Nosotros estamos velando por el funcionamiento de las economías regionales porque son las que generan trabajo. Le pedimos al Gobierno que ponga especial atención a estas actividades, y en este contexto mucho más porque son las que generan mano de obra. Por eso me parece buena la idea de flexibilizar la cuarentena en donde el virus no ha avanzado todavía.