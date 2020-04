Cuando surgió esta idea de parte de los legisladores de Cambiemos, el Presidente fue categórico al sostener: “Yo tengo un gobierno de ministros y funcionarios que no tienen fortunas, no tiene bienes en el exterior, no tienen empresas, viven de sus sueldos”. A la vez, Fernández calificó de “hipócritas” y “populistas” a los diputados que impulsaban el recorte de haberes.