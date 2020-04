Por último, dijo que “mañana va a ser un día definitorio para Argentina, los mercados van a saber lo que Argentina está en condiciones de pagar y de cumplir. Me habrán escuchado recién, nos reíamos con Cristina… el discurso del 1° de marzo parece viejísimo, no quedó nada del país del 1° de marzo, pero en aquel momento hice una gran reivindicación de la palabra y al compromiso que se asume, lo que nos comprometemos hoy, es algo que Argentina va a poder cumplir, no estamos firmando cheques en blanco ni papeles que no vamos a poder cumplir”.