“Hay una posición clara del gobierno y del Presidente que es priorizar el cuidado de la salud, no tenemos la certeza de cuándo se podrá volver a las escuelas” , expresó en diálogo con TN. El titular de la cartera educativa resaltó “el enorme compromiso” de docentes, estudiantes y las familias que hacen posible que se mantenga el trabajo a distancia en el sector. En este contexto, agregó que “no es momento de definir cuándo volver, no es una decisión educativa sino epidemiológica. Estamos a la espera no solo de cómo se comporta la pandemia en la Argentina para que se tome la decisión de volver a las clases”.