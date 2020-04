La legisladora planteó que “las Fuerzas Armadas no tienen nada que hacer en esta pandemia”. A diferencia del resto de los presentes (en forma virtual) en la reunión que presidió el radical Carlos Fernández, Del Plá fue contundente: “Al ministro no le va sorprender, nosotros no compartimos que las Fuerzas Armadas estén trabajando en el interior, esto tiene más que ver con una orientación de la línea de reconciliación nacional, en la línea del Presidente que dijo que hay que dar vuelta la página. Hay que terminar de juzgar a los genocidas y terminar de abrir los archivos”.