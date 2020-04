Será algo así como un hospital de campaña gestionado por Cruz Roja Argentina, aunque no habrá salas de terapia intensiva ni respiradores. Los pacientes graves seguirán su tratamiento en hospitales. Justamente la idea es que Tecnópolis sirva para contener a afectados no graves que vivan en condiciones de hacinamiento o en situaciones que no les permitan mantener el aislamiento en sus casas sin contagiar al resto de los habitantes del hogar.