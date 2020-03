- Sabemos que no lo vamos a resolver con 10.000 pesos, congelando los alquileres o tomando una serie de medidas para beneficiar al pequeño y mediano empresario. Buscamos que no se caigan de la mesa, que no salgan del mapa. Terminada la pandemia, que llevará un tiempo, no me animo a decir cuánto, vendrá otra etapa que es reconstruir la Argentina. Para reconstruirla vos tenes que tener actores que queden, aunque sea, en la cancha. De rodillas, tirados, de pie. Pero en la cancha económica. Ahí deberíamos reconstruir.